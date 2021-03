Čerpání předdůchodu v DPS neponižuje státní starobní penzi | E15.cz

Podle odborníků se předdůchod stává stále aktuálnější. Ve srovnání s předčasným čerpáním úspor ze starého penzijního připojištěním je totiž výrazně flexibilnější.

„Předdůchod v rámci doplňkového penzijního spoření začíná být živým tématem. Peníze z něj lze čerpat v případě ztráty zaměstnání nebo při nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodu i několik let před reálným odchodem do starobního důchodu,“ potvrzuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Podle něj je totiž právě předdůchod nejvhodnější řešení, jak se vyhnout krácení státního starobního důchodu kvůli čerpání předčasné penze.

„Předdůchod se počítá do vyloučené doby, která neovlivní vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu,“ tvrdí s tím, že při jeho čerpání nedochází ani k 15procentní zdanění případných příspěvků od zaměstnavatelů účastníkům DPS.

Jiná výhoda je, že po celou dobu až pětiletého předdůchodu platí za jeho příjemce zdravotní pojištění stát. Předdůchod dále nebrání uzavření pracovní smlouvy, podnikání nebo provozování živnosti. A jeho čerpání nevylučuje přiznání nemocenské dávky či státní podpory v nezaměstnanosti.

Garance minimálně 30 procent předchozí mzdy

Ale i předdůchod má své háčky. První je, že ho nelze vybrat jednorázově. Tím by došlo k porušení podmínek státem finančně zvýhodněného produktu, jímž doplňkové penzijní spoření je. Čerpat jej tak mohou lidé pouze prostřednictvím pravidelné měsíční renty, ovšem se zákonem minimálně definovanou dolní hranicí.

„Měsíční výplata z předdůchodu musí být alespoň 30 procent průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku,“ vysvětluje David Kučera.

A objevit se mohou i jiné komplikace. Totiž, pokud celková částka na účtu doplňkového penzijního spoření nedosáhne potřebné výše. U předdůchodu na dva roky musí být letos 249 199 korun, u pětiletého 622 998 korun. Kdo to nemá, má smůlu, i když ne úplně docela. Zájemci o předdůchod mohou ještě před podáním samotné žádosti o něj podle Davida Kučery vložit na svůj penzijní účet mimořádný vklad a tím požadovanou částku dorovnat.

Penzijní připojištění předdůchod vylučuje, řešení tady je

Hlavní nevýhoda předdůchodu je, že na něj nemají nárok ti, kteří si šetří na stáří v transformovaných fondech starého penzijního spoření. A takových je v Česku drtivá většina. I pro ně se však podle finančního poradce najde řešení a tím je převedení naspořených prostředků z penzijního připojištění do nového doplňkového spoření, což ale dle jeho slov lze pouze u téže penzijní společnosti.

„Převod je ohraničen dvouměsíční výpovědní lhůtou počínající ultimem měsíce doručení výpovědi a žádosti o převod,“ vysvětluje finanční poradce.

Maximálně jeden měsíc pak může trvat převod peněz do doplňkového spoření. Lhůty se přitom u jednotlivých penzijních společností liší. Převod ze starého do nového penzijního spoření lze provést, jak již bylo zmíněno, pouze v rámci jedné penzijní společnosti, a to bezplatně. Pokud chce účastník z jakéhokoli důvodu změnit při té příležitosti i penzijní společnost, pak musí o převod zažádat až po dokončení vstupu do doplňkového spoření. Teprve potom může žádat prostřednictvím vybrané společnosti o přechod k ní. Počítat přitom musí s delší dobou převodu a poplatkem za jeho uskutečnění.