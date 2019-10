ČSOB vylepšila úročení spořicích účtů | E15.cz

ČSOB nyní zvýšila úročení u spořicího účtu Spoření s bonusem až na jedno procento ročně a to až do 1 milionu korun. Děti do 18 let mohou nově získat roční sazbu až 1,4 procenta.

Spoření s bonusem nabízí novým i stávajícím klientům úrokovou sazbu 0,5 procenta při zůstatku do 250 000 korun, sazbu 0,75 procenta při zůstatku od 250 do 500 000 korun a sazbu jedno procento při zůstatku nad 500 000 korun, a to až do jednoho milionu, přičemž úročení se vždy vztahuje na celý zůstatek na účtu klienta a každý klient si může založit jeden účet s těmito sazbami. Část zůstatku nad milion korun je pak úročena 0,15 procenta. Doposud byl u tohoto produktu maximální výnos 0,41 procenta ročně.

Pro děti do 18 let se u Spoření s bonusem zvyšuje základní sazba na jedno procento až do 250 000 korun. Zároveň mohou získat další bonus 0,2 procentního bodu za běžný účet a také za investovaných 1 000 korun měsíčně. V součtu tak mohou získat až 1,4 procenta.

Novinkou je i to, že klienti Poštovní spořitelny si mohou nyní sjednat všechny produkty i na pobočkách ČSOB.