Máte peníze navíc? Do slamníku nepatří, zvolte spořicí účet nebo stavební spoření | E15.cz

Zbývají vám měsíc co měsíc peníze i po tom, co uhradíte nezbytné výdaje? To je jedině dobře. Byla by ale chyba rozházet je za nedůležité věci, když si je můžete ušetřit a později je ve velkém využít smysluplně. Jak na to, abyste ze svých úspor získali co nejvíce?

Střádat si peníze pod polštář nebo na běžný účet není zrovna ideální způsob, jak spořit. V lednu 2020 dosáhla míra inflace hodnoty 2,9 %. Znamená to, že finance, které necháváte ležet na běžném účtu, pomalu, ale jistě ztrácí na hodnotě. Proto byste měli přemýšlet, jak je zhodnotit – a nejen tak, aby měly za čas alespoň stejnou hodnotu, jako když jste je vydělali, ale ideálně tak, aby měly hodnotu vyšší.

Zbývají vůbec Čechům peníze z výdělků?

Většině opravdu ano. Podle průzkumu České bankovní asociace z podzimu 2019 si sice stranou neodkládáme moc, ale snažíme se. Obvykle jde o částku 1 000 až 2 500 Kč měsíčně. Tu spoří zhruba každý třetí Čech. 20 % obyvatel Česka šetří měsíčně 2 500 až 4 000 Kč. Necelých 20 % Čechů dokáže ušetřit za měsíc i více než 5 000 Kč a asi 16 % si dokáže dát stranou více než 10 000 Kč.

V případě dlouhodobého výpadku příjmů by dotázaným ale úspory nevydržely 6 měsíců, což je „finanční polštář“, který odborníci doporučují. Z tohoto půlročního hlediska by úspory stačily jen 22 % dotázaných. Asi 29 % Čechů by vydrželo bez příjmů tři měsíce, 20 % potom jen jeden měsíc. Na druhou stranu by zhruba třetina Čechů vydržela bez příjmů 12 měsíců a déle.

Nejčastěji si odkládáme do 2 500 Kč měsíčně. Zároveň ale platí, že každý pátý Čech má úspory jen na jeden měsíc.Autor: BNP Paribas

Jak s penězi navíc nakládáme?

Kromě toho, kolik peněz nám měsíčně zbyde, je důležité i to, co s nimi uděláme. Asi 64 % Čechů si především vytváří rezervu, aby se v případě nenadálých a neodkladných výdajů nemuselo zadlužovat. Zhruba 36 % Čechů myslí na svůj důchod. Peníze stranou kromě toho často odkládáme i na budoucí rekonstrukci nemovitosti, pořízení auta a domácích spotřebičů nebo na dovolenou a koníčky.

Pracujte s penězi, aby neztrácely na hodnotě

Jak už bylo řečeno, nechávat si peníze doma v obálkách nebo v bance na běžném účtu není ten nejlepší způsob, jak si je uchovat. Jaké jsou tedy možnosti spoření, případně zhodnocení?

Stavební spoření

Klasika, na kterou Češi nedají dopustit. Na konci roku 2019 měla stavební spoření celá třetina Čechů. Lákavá je na něm především roční státní podpora ve výši až 2 000 Kč za podmínky, že ročně uložíte alespoň 20 000 Kč. Spoření trvá šest let a přináší i další velkou výhodu – už po dvou letech aktivního ukládání peněz můžete svůj peněžní ústav požádat o úvěr ze stavebního spoření.

Spořicí účet

Dalším tradičním způsobem, jak zhodnocovat našetřené peníze nebo je alespoň částečně uchránit před inflací, je jejich odkládání na spořicí účet. Takových produktů je ovšem na trhu spousta, proto byste si před jeho založením měli udělat srovnání spořicích účtů a neměli byste hledět jen na úrokovou sazbu, kterou banka nabízí.

Pečlivě si prostudujte podmínky spořicích účtů. Zdánlivě výhodné nabídky mohou mít klidně i několik háčků.Autor: BNP Paribas

Sledujte také maximální částku, z níž slíbený úrok získáte. Může to být například 300 000 Kč. Dívejte se také na to, jak přesně se úrok počítá – nejčastěji jde o roční sazbu. Pokud si nejste jistí, jestli nebudete nějaký ten obnos někdy akutně potřebovat, vyberte si produkt, který vám umožní vybrat si peníze bez zbytečných a zdlouhavých procesů a také zdarma.

U mnohých bank vás může nemile překvapit nutnost založit si u banky i běžný účet. Není to tak ale u všech a právě i to může být vodítko, který peněžní ústav si nakonec vybrat.

Termínovaný vklad

Pokud jste si jistí, že nebudete konkrétní částku nějakou dobu potřebovat, zvolte termínovaný vklad. Než ale peníze uložíte, uvědomte si, že po určitou dobu skutečně nebudete z vkladu moci nic vybrat. Když budete peníze opravdu potřebovat, za výběr zaplatíte nemalou částku a celý proces se nemusí vyplatit.

Na druhou stranu termínovaný vklad obvykle nabízí vyšší zúročení než spořicí účet a často při tom platí jednoduchá rovnice – čím delší dobu uložení zvolíte, tím vyšší částky se nakonec dočkáte.

Dluhopisy a podílové fondy

Dluhopis je vlastně půjčka, kterou poskytujete firmě nebo státu. Tento subjekt se pak zavazuje k jejímu splacení a přidání předem domluveného úroku. Důležité je dobře si tento krok promyslet a rozdělit své zdroje. Když vám pak jedna investice nevyjde, nepřijdete rázem o všechno.

Podobnou možností je investice do podílových fondů. Do tohoto procesu vstupuje několik investorů, kteří si předem nakoupí akcie nebo dluhopisy konkrétního subjektu. U podílových fondů si dejte velký pozor na všechny podmínky, protože některé by vás mohly připravit i o 25 % zisků.