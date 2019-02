Průzkum: Češi nejčastěji spoří do 500 korun měsíčně a na běžném účtu | E15.cz

Celkem 23 procent Čechů spoří měsíčně 100 až 500 korun, pětina spoří 500 až 1000 korun a 19 procent mezi jedním až dvěma tisíci korunami. Více než 10 000 korun měsíčně si je schopno ukládat 2,5 procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu ING Bank mezi 500 respondenty. Banka o tom informovala na tiskové konferenci. Finanční rezerva na nečekané situace je nejdůležitější pro skupinu lidí ve věku 30 až 44 let. Lidé nad 45 let si podle průzkumu spoří na penzi, mladí hlavně na bydlení a koníčky.