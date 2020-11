Průzkum: Dvě třetiny rodičů spoří nebo investují dětem | E15.cz

Dvě třetiny rodičů spoří nebo investují svým dětem. Tři čtvrtiny tak činí pravidelně a většina (82 procent) spravedlivě, každému z dětí stejně. Nejčastěji jde o částku od 500 do 1500 korun měsíčně, kterou odkládá dětem téměř polovina spořících rodičů. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Portu.

Další zhruba pětina lidí zatím stranou nic neodkládá, ale má to v plánu. Asi 12 procent dotázaných, kteří mají děti, jim nespoří, neinvestují a ani to neplánují.

Z těch, kteří dětem spoří či investují, to 74 procent činí pravidelně. Zbývající zhruba čtvrtina tak činí nepravidelně, podle aktuálních možností. "Pravidelnost je to, co se v delším časovém horizontu počítá a vyplácí," uvedl šéf robotické investiční platformy Portu Radim Krejčí.

Osm z deseti především mladších rodičů odkládá všem dětem spravedlivě stejnou částku. Další pětina odkládá peníze podle věku nebo konkrétních potřeb každého ze svých dětí. Jde spíše o starší rodiče, kteří mají už odrostlejší či dospělé děti a snaží se je podporovat individuálně.

Nejčastěji rodiče spoří nebo investují každému z dětí v průměru 500 až 1500 korun měsíčně. Jde o téměř polovinu dotázaných. Na 38 procent rodičů odkládá nižší částky. Do 500 korun měsíčně odkládají častěji ženy, rodiče s nižším vzděláním nebo rodiče z Jihočeského a Olomouckého kraje.

Na 11 procent rodičů spoří nebo investuje každému ze svých potomků 1500 až 3000 korun měsíčně, o něco více mladší rodiče z větších měst nad 100 000 obyvatel a s vysokoškolským vzděláním. Dvě procenta rodičů zvládají odkládat na budoucnost dětí více než 3000 korun za měsíc.

Průzkumu se uskutečnil v říjnu prostřednictvím on-line platformy Instant Research na reprezentativním vzorku 851 mužů a žen ve věku 18 až 65 let, kteří mají jedno a více dětí.