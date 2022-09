Startovné pro děti: Čas hraje u investic pro vás | E15.cz

Připravit dětem startovné do života je určitě správný krok. Jaké produkty jsou mezi rodiči nejoblíbenější?

Bohužel, stále je to stavební spoření, které mnoho lidí vnímá jako nejlepší variantu spoření. Začlenit ho do portfolia jako součást diverzifikace v rámci šestiletého spoření není špatné, ale mít na stavebku postavenou dlouhodobou spořicí strategii pro celou domácnost již nedává smysl. A spořit dětem ve stavebním spoření 25 let je už úplný nesmysl. Chyba ovšem není jenom u majitelů stavebních spoření, ale také u bank, stavebních spořitelen a finančních poradců. Pokud nedokážu 9 lidem z 10 vysvětlit, že stavební spoření pro nově narozené dítě za účelem spoření na jeho studia je hloupost, pak jsem špatný poradce. Klienty je potřeba stále vzdělávat a dát jim k výběru i jiné možnosti a ukázat alternativy. Stejně tak jako stavební spoření není bez rizika, i jiné nástroje mají svá slabá místa. To ale neznamená, že to či ono je špatné. Jen je potřeba komplexně vyhodnotit správně naše potřeby a v rámci možností vybrat pro danou situaci to nejlepší možné řešení.

Proč je stavební spoření nevhodné?

Dnešní situace je sice výjimečná, i když z pohledu dlouhodobého vývoje na finančních trzích to není nic, co by tady v minulosti nebylo. Pokud někomu běží stavební spoření, tak ho nemůže ukončit, resp. pokud chce získat státní příspěvek, který byl hlavním důvodem jeho uzavření, musí počkat na konec vázací doby. Ukazuje se tak, že mít stavební spoření není bez rizika. Klienti mají sjednaný úrok od 1 do 2 procent, inflace dosahuje téměř 20 procent, smlouva je ovšem na 6 let. Nové smlouvy lze nyní sjednat s úročením 2,5 procenta a na konci roku to bude určitě ještě za lepších podmínek, ale současnou inflaci neporazíme. Tu vlastně ani porazit nelze. Aktuálně neexistuje žádné řešení, které by nabízelo ochranu před inflací v krátkodobém horizontu. Dlouhodobě lze inflaci porazit v investičních nástrojích. Investoři, kteří drží své investice 5 a více let, tak i v dnešní době dosahují pozitivního výnosu, a dokonce výnosu nad inflaci. Majitelé stavebních spoření mají z tohoto pohledu smůlu.

Jaký vidíte nejvhodnější nástroj na spoření dětem?

Při jakémkoliv spoření hraje nejdůležitější roli čas. Právě délka spoření je naprosto zásadní pro výběr finančního nástroje, který bude vhodné použít. Žádný produkt na finančním trhu není špatný, pokud se správně použije a využijeme maximálně jeho vlastností. Mezi nejuniverzálnější nástroje patří podílové fondy, které investují do cenných papírů a je možné z nich sestavit řešení pro horizont 6 měsíců, ale i třeba 30 let. U standardních spořicích produktů je nabídka poměrně omezená. Spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní spoření. Běžně se stává, že ideálního výsledku dosáhneme kombinací více možností. Osobně doporučuji klientům primárně investiční řešení přes podílové fondy. Z mého pohledu se jedná o nejlepší možné řešení. Dnes je možné sestavit investiční portfolio pro jakoukoliv situaci a záměr. Výběr podílových fondů je téměř neomezený a dovoluje vyhovět individuálním požadavkům investora.

Spoří vůbec rodiče dětem?

Rodiče obecně dětem spoří. To vnímám jako pozitivum. Jakékoliv spoření je vždy lepší než žádné. Z pohledu efektivity by to mohlo být určitě lepší. Vedle stavebního spoření také často používají spořicí účty, protože je nabízejí banky. Většinou mají hezké pojmenování a u rodičů takový produkt vyvolává pozitivní emoce. Efektivita je ale naprosto mizivá. Mezi nejhorší řešení potom patří investiční životní pojistky, ale zde se už situace mění k lepšímu a s takovým řešením se setkávám čím dál méně.

Jak vnímáte doplňkové penzijní spoření?

Jen pro vysvětlení, jde o investiční nástroj, protože peníze se investují do akcií a dluhopisů. Se spořením nemá nic společného. Nejsou zde žádné garance výnosu a to je dobře. Naproti tomu je možné zvolit si vlastní investiční strategii a mít na dlouhodobém horizontu zajímavý výnos. Příspěvek od státu by ale neměl být ten hlavní důvod, proč ho mít, protože na dlouhém horizontu ztrácí příspěvek důležitost. Jeho největší přínos je první měsíc po uzavření smlouvy, a potom už jenom klesá po celou životnost smlouvy. Hlavním benefitem je investiční strategie s potenciálem dlouhodobě překonávat inflaci.

Obecně ale penzijní spoření pro děti moc nedoporučuji, protože ve většině případů si ho nemohou klienti dovolit. Pokud chtějí rodiče našetřit dítěti za 20 let 500 tisíc korun, tak přes podílové fondy by měli investovat cca 1000 korun měsíčně. U penzijka by to potom mělo být 3000 korun, protože v 18 letech si mohou děti vybrat jen třetinu úspor.

Doporučujete vytvořit smlouvu přímo na dítě, nebo na sebe coby rodiče?

Smlouvě na dítě bychom se měli vyhnout. Podle naší legislativy je to tak, že jakákoliv smlouva, účet, kde je dítě uvedeno jako majitel, opravdu patří dítěti. Do 18 let věku dítěte to ještě nějak jde a k penězům se rodiče většinou dostanou, ale pokud je již dítěti 18 let, tak rodiče již ztrácí veškerou kontrolu. V zákoně je uvedeno, že jakmile dítě nabude plné svéprávnosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali, a podají dítěti vyúčtování ze správy jmění bez zbytečného odkladu. Klientům, rodičům, tedy zásadně doporučujeme mít smlouvy napsané na sebe a mít pod kontrolou, kdy, v jakém objemu a za jakých okolností úspory předají svým dětem.