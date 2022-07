Spoření pro děti. Tipy, jak nejlépe spořit v době inflace | E15.cz

Spoření dětem je běh na dlouhou trať. Peníze nestačí jen pravidelně odkládat, ale také je co nejlépe v průběhu let zhodnocovat. Za tisícikorunu odloženou dnes si totiž za 5, 10 či 15 let zcela jistě koupíte méně. Proto by měly uložené peníze minimálně držet krok s inflací, v ideálním případě ji překonávat a přinášet alespoň pár procent zhodnocení navíc.

Druhy spoření pro děti: Jak spoří Češi?

Podle průzkumu investiční platformy Portu téměř 7 z 10 (67 procent) rodičů svým dětem spoří nebo investují na lepší start do života. Tři čtvrtiny spořicích rodičů tak činí pravidelně a většina (81,5 procenta) spravedlivě, každému z dětí stejně. Nejčastěji jde o částku v rozpětí 500 – 1 500 korun měsíčně, kterou odkládá dětem téměř polovina spořících rodičů:

Nejvyužívanější formou je stavební spoření , které má pro své děti založeno 6 z 10 (59 procent) dotázaných.

, které má pro své děti založeno 6 z 10 (59 procent) dotázaných. Dalším v pořadí je dětský spořicí účet , který dětem pořídili 4 z 10 (39 procent) rodičů.

, který dětem pořídili 4 z 10 (39 procent) rodičů. Investiční životní pojištění pro děti má zřízeno 15 procent respondentů.

pro děti má zřízeno 15 procent respondentů. Další spořicí a investiční produkty jsou využívány výrazně méně – podílové fondy má pro své děti 7,5 procent rodičů, akcie či dluhopisy anebo alternativní investice jen něco kolem 4 procent rodičů.

„Od roku 2020, pod vlivem pandemie Covid-19 a turbulentního vývoje na trzích, vzrostl významně zájem o investiční produkty ze strany retailových klientů. Řada lidí si uvědomila, že pouze se spořicími produkty si nevystačí a budou muset podstoupit byť minimální riziko, pokud chtějí své úspory zhodnotit,“ říká Radim Krejčí, šéf Portu.

Časový horizont: Kdy začít spořit?

U delších investičních horizontů tolik nevadí kolísání hodnoty. Pokud spoříte pravidelně, je to pro vás naopak výhodou – v některých okamžicích budete nakupovat levněji. „Navíc právě pravidelnost je to, co se v delším časovém horizontu počítá a vyplácí.

I relativně nízké částky v řádech stokorun či jednotek tisíců lze díky složenému úročení, kdy se zhodnocují i připsané úroky, slušně zhodnotit. Obzvlášť, pokud se jedná o investice, které reagují na aktuální dění na trhu a mohou znamenat výrazně vyšší zhodnocení než tradiční konzervativní spořicí produkty,“ doplňuje Radim Krejčí.

Jak spořit dětem?

Spořicí účty

„Spořicí účty a termínované vklady přinášejí zhodnocení dle repo sazby ČNB. Ta je aktuálně na 7 procentech a banky si tam mohou dovolit nabídnout úroky na spořicích účtech až kolem 5 procent,“ říká Jan Grufík, partner společnosti Freedom Financial Services.

„Je však třeba si uvědomit, že ještě před rokem byla reposazba pod 1 procentem a úročení na spořicích účtech v řádu desetin procenta. Pokud zvolíte pro dítě tuto možnost, v rámci 10 až 15 let bude výnos značně kolísat,“ dodává Jan Grufík.

Dle odborníků s těmito produkty lidé v horizonu 15 let jen stěží překonají inflaci. Proto je lepší alespoň část úspor dlouhodobě investovat a pokusit se dosáhnout vyššího zhodnocení. Když už se rozhodnete spořit, vyberte si účet s dlouhodobě nejvyšším zhodnocením vkladu a nulovými poplatky.

Stavební spoření

Pokud plánujete potomkům spořit déle, dobrým základem je určitě stavební spoření, kde dostanete rozumné zhodnocení a garanci vkladů. I zde jsou však mnohá „ale“.

Oproti spořicím a termínovaným vkladům nabízí stavební spoření ve středně dobém horizontu stabilní zhodnocení. Nově některé spořitelny zvýšily u tarifů úrok až na 3 procenta. Kromě úročení vkladu můžete též získat státní příspěvek až 2 000 korun ročně.

Pokud měsíčně ukládáte 1 700 korun, aktuálně se dostanete s kombinací státní podpory a úročení až na čistou úrokovou sazbu 6,3 procenta ročně a můžete mít po šesti letech na účtu až 148 tisíc korun. Pro vyšší úročení vkladů vybírejte spořicí tarify stavebního spoření. Čistá úroková sazba zohledňuje přínos státní podpory, ale i daně a poplatky, které výnos snižují.

U stavebního spoření je totiž potřeba počítat s poplatky, třeba za uzavření smlouvy a vedení vkladového účtu. Pro získání státní podpory je rovněž nutné dodržet minimální dobu spoření. Vklady jsou stejně jako u spořicích účtů a termínovaných vkladů ze zákona pojištěny a o zdanění úroků z vkladů se postará stavební spořitelna.

„Pokud byste ale chtěli dávat bokem více než 20 000 korun za rok, tak je dobré tyto prostředky už přesměrovat do jiného produktu – některého z vyvážených podílových fondů, případně fondů nemovitostních.

Stejně tak je dobré nedržet na stavebním spoření částky přes 120 000 korun, jelikož jeho výnosnost od té doby výrazně klesá,“ říká Pech s tím, že v případě horizontu delšího 10 let se pravděpodobně nevyplatí vůbec uvažovat o garantovaných produktech, případně by je střadatelé měli brát jen jako část portfolia, třeba i jeho základ, ale další prostředky také potom směrovat už buď do podílových fondů, nebo doplňkového penzijního spoření.

Podílové fondy a akcie

Vyšší roční zhodnocení mají šanci přinést především rizikovější podílové fondy. Na druhou stranu je ale nutné počítat i s možným poklesem hodnoty držených podílových listů. Pro investice na osm a více let jsou ideální smíšené a akciové fondy. Investice do fondů je dobrou volbou pro lidi, kteří chtějí investovat pravidelně menší částky.

Velkou výhodou je i široká diverzifikace, kdy se s investicí v řádu stovek nebo několika tisíců korun podílíte na vývoji desítek nebo i stovek akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů. Mezi další výhody patří výborná likvidita a pestrá nabídka fondů. Po dovršení plnoletosti dětí mohou rodiče investované peníze vybrat nebo předat správu rodinných investic potomkům.

Nejvyššího výnosu lze dosáhnout u akciových fondů, je zde zároveň ale nejvyšší riziko, že v době, kdy budete chtít peníze vybrat, bude trh klesat. „Co se akcií týče, jsme nyní uprostřed klesajícího trhu a osobně si myslím, že vybraná odvětví pokles ještě čeká. Naopak jsou zde sektory, které mají nejspíš to nejhorší za sebou.

Například akcie technologických firem sice ztratily od počátku roku 25 procent hodnoty, navzdory tomu jsou stále ještě docela drahé oproti energetickým firmám. Ty jsou laciné a mají potenciál. Zajímavé příležitosti představují těžební firmy, které logicky profitují ze stoupajících cen komodit. No a v korekci jsou zajímavé REIT fondy,“ komentuje Martin Machoň, majitel a generální ředitel společnosti APS.

Doplňkové penzijní spoření pro děti

Od začátku roku 2016 mohou rodiče využít rovněž doplňkové penzijní spoření pro děti. Jednou z výhod je pravidelný příspěvek od státu ve výši až 2 760 korun ročně – 230 korun měsíčně k vložené tisíci koruně. Na minimální příspěvek od státu ve výši 90 korun měsíčně dosáhnete při úložce 300 korun měsíčně. Celkové zhodnocení vkladů záleží na zvolené investiční strategii.

Nevýhodou je, že po dovršení plnoletosti dítěte je možné vybrat jen třetinu naspořených peněz. Zbývající dvě třetiny včetně celé státní podpory zůstávají na účtu do důchodu potomka nebo do dovršení 60 let, případně do té doby než se penzijní připojištění zruší, čímž ale člověk přichází o státní příspěvky, nikoli však o výnosy ze státních příspěvků.

Bonus: Se spořením mohou pomoci i prarodiče

Na budoucnost dětí myslí nejenom rodiče, spoří jim i prarodiče. Dle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny spoří přibližně 37 % z nich buď pravidelně, nebo alespoň nárazově. Nejčastěji využívají stavebko, spořicí účet nebo běžný účet ve své bance. Rozptyl částky, kterou babičky a dědečkové dovedou našetřit, je poměrně široký. Nejčastěji je to do 5 000 korun ročně. Více než čtvrtina ale uspoří i přes 15 000 korun. Přáli by si, aby vnoučata úspory využila především na pořízení nebo vybavení svého bydlení, případně na studia.