Zájem o úvěry i smlouvy u stavebních spořitelen roste | E15.cz

Stavební spořitelny poskytly letos do konce července úvěry za zhruba 37 miliard korun, tedy meziročně o 31 procent více. Zároveň zaznamenaly i růst zájmu o nové smlouvy, když jich uzavřely zhruba 296 000. To je meziročně o sedm procent více. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen.