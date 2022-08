Aktivně se vzdělává třetina zaměstnanců | E15.cz

Skoro polovina zaměstnanců je natolik sebevědomá, že žije v přesvědčení, že si se svými znalosti vystačí i za pět let. Nejčastěji to jsou lidé ve výrobě. Aktivně se vzdělává přes třetinu zaměstnanců. Motivuje je k tomu touha zachovat si atraktivitu na trhu práce i do budoucna. Nejčastěji si zaměstnanci rozšiřují odborné znalosti a zaměřují se na nové technologie. To jsou data personální agentury Grafton Recruitment.