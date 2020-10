COVID nájemné bude k dispozici dalším oborům, schválila vláda | E15.cz

MPO připravilo druhou výzvu programu COVID nájemné v polovině října v souvislosti s postupným zpřísňováním opatření proti koronaviru. Už minulý týden vláda program otevřela dalším podnikatelům, kteří museli kvůli vládním nařízením uzavřít nebo výrazně omezit provoz. Dnes okruh žadatelů kabinet rozšířil podruhé.

Stát prostřednictvím programu přispěje za červenec, srpen a září 50 procenty na nájem. Proti jarní výzvě programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí to, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální suma, o kterou je možné žádat, činí deset milionů korun. Podpora z první a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jde o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800.000 eur (asi 21 milionů korun). Do dočasného rámce spadají programy COVID ubytování či COVID lázně.

MPO žádosti o příspěvek na nájem přijímá od 21. října, program bude otevřený do 21. ledna. Vyčleněno na něj bylo původně 1,2 miliardy korun. Vláda ale minulý týden s prvním rozšířením okruhu žadatelů zvýšila sumu na tři miliardy korun, upozornila Filipová. Podnikatelé k dnešku podali 1131 žádostí za zhruba 117 milionů korun. Z nich úředníci podle Filipové vrátili k dopracování 93 žádostí za asi 12 milionů korun. Na konečné schválení čeká přibližně 1000 žádostí za 105 milionů korun. Dalších více než 6000 žádostí za 678,2 milionu korun je v on-line informačním systému ministerstva rozpracovaných.

V České republice od 22. října platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Výjimku mají potraviny, drogerie, lékárny nebo květinářství. Výjimku vláda počínaje středou zrušila prodejnám nábytku, koberců či jiných podlahových krytin. Zavřené musejí být i sázkové kanceláře. Konat se nebudou moci ani trhy kromě prodeje potravin na farmářských trzích. Maloobchody s výjimkou budou muset od středy zavírat nejpozději ve 20:00, o nedělích nebudou moci otevřít. Ze služeb mohou dále fungovat servisy, odtahy vozidel či pohřební služby.

Restaurace, bary a kluby jsou zavřené od 14. října. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už 9. října. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od 12. října. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla zatím platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Vláda však dnes schválila, že požádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o měsíc do 3. prosince. Poslanci by se návrhem měli zabývat v pátek.