Navýšení rodičovského příspěvku: ČSSD podpoří původní variantu | E15.cz

Senátní verzi, kterou prosazují opoziční strany, však považuje ČSSD za spravedlivější, konstatovala Maláčová. ANO podle ČSSD argumentuje především dopady na rozpočet.

Podle vládní verze schválené Sněmovnou dostanou od příštího roku přidáno z 220 000 na 300 000 korun rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle Senátu by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali.

"Ačkoliv správným krokem by bylo podpořit nejspravedlivější verzi, z rozpočtových důvodů podpoří ČSSD vládní sněmovní verzi," uvedla Maláčová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by obrat ČSSD k senátní verzi považoval za "nestandardní".