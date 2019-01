Dvě třetiny Čechů se vlivu technologií na pracovní trh nebojí | E15.cz

Získat další digitální dovednosti by chtělo 80 procent dotázaných, protože věří, že si tím zajistí v budoucnu práci. Více než polovina účastníků průzkumu je pak přesvědčena, že bude potřebovat jinou sadu dovedností, aby mohla i nadále pracovat v oblasti, ve které působí.

Cítíme tlak

Díky stále větší digitalizaci cítíme tlak ze strany trhu práce. Proto je dobré, že školy, vysoké školy a univerzity svým studentům předávají správný druh digitálních dovedností. To si myslí 69 Čechů.

Neznamená to ale, že by se ti, kteří jsou již v pracovním procesu, nechtěli digitalizacím učit. Naopak. Češi jsou ochotni získat digitální dovednosti a učit se o automatizaci, umělé inteligenci či strojovém učení. Podle 77 procent z dotázaných by takovéto školení mělo být poskytováno zaměstnavatelem.

„Pouze 36 procent českých zaměstnanců však v našem průzkumu uvedlo, že jejich zaměstnavatel do vzdělávání v této oblasti investuje. Ani ve světě to zatím není úplným standardem, globálně se vzdělávání zaměstnanců v těchto technologiích věnuje 44 procent společností,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka agentury Randstad.

Výjimku tvoří obor IT a podnikových služeb. Zde jsou takováto školení a získávání know-how standardem. Dle oborové organizace ABSL dokonce zaměstnavatelé z oboru podnikových služeb poskytují svým lidem školení v rozsahu 40 hodin ročně, což je podle posledních údajů ČSÚ téměř čtyřnásobek celorepublikového průměru.

„Vzhledem k tomu, že v souvislosti s technologiemi do budoucna vznikne celá řada nových expertních pracovních pozic, měli by zaměstnavatelé do vzdělávání svých lidí investovat intenzivněji. Jen tak si zajistí experty, které budou potřebovat,“ uzavírá Alžběta Honsová.