Garanční systém vyplatil k pátku přes 82 procent vkladů Sberbank CZ | E15.cz

Garanční systém předal Komerční bance další data týkající se výplaty náhrad vkladů uložených v advokátních a notářských úschovách. Součástí předaných dat jsou také vklady, které byly uloženy na jistotních účtech a první část vyřešených reklamací podaných klienty Sberbank CZ. garančnímu systému. Celkem jde o dalších 1035 klientů, kteří měli u banky vklady za 402 milionů korun.

Garanční systém finančního trhu minulé pondělí nezahájil avizovanou výplatu náhrad pohledávek z vkladů institucionálním klientům Sberbank CZ. Důvodem bylo to, že mu Sberbank CZ nedodala nezbytné podklady. Týká se to zhruba 6000 klientů Sberbank. Další informace k tomu podle systému budou v průběhu tohoto týdne.

Problém s uzavřením Sberbank zkomplikoval situaci zhruba 180 obcím a pěti krajům, které se tak nemohou dostat ke zhruba pěti miliardám korun na účtech banky. Ministerstvo financí bude podle informací z minulého týdne s obcemi, které měly peníze u Sberbank a nemohou se k nim nyní dostat, jednat individuálně.

Garanční systém přes Komerční banku vyplatí 100 procent vkladů klientů, maximálně do 2 499 500 korun na jednoho vkladatele. Suma odpovídá kurzu koruny k euru 28. února. Ze zákona je pojištěn vklad do 100 tisíc eur. Náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet tři roky, tedy do března 2025.

V hotovosti je možné vybrat peníze na 40 vybraných pobočkách Komerční banky, u kterých bude prodloužená otevírací doba od 08:00 do 18:00. Bezhotovostně je možná výplata peněz na všech 241 pobočkách Komerční banky.