Jak úspěšně prodat nemovitost v časech koronaviru? | E15.cz

V některých oblastech je změna, způsobená pandemií, již patrná, jinde se můžeme pouze dohadovat. Ceny nájmů se snížily, podobně jako sazby u hypoték – lidem se tak paradoxně otevírají nové příležitosti, o kterých mohli v minulosti pouze snít. Panika a strach, že peníze ze dne na den klesnou na hodnotě, vede Čechy k investicím do nemovitostí a mnoho z nich se nebrání ani dlouhodobému zadlužení. Díky tomu můžete nevyužitou nemovitost prodat za zajímavou cenu – poptávka totiž stále převyšuje nabídku.

Usnadněte si prodej

Služba Realitní Samoobsluhy vám ušetří starosti. Umožní vám během několika málo minut vložit inzerát a ten bude následně viditelný na nejznámějších realitních serverech – přitom se nemusíte trápit s platbou provize realitní kanceláři ani s neustálými telefonáty desítek zájemců. Potenciální kupce můžete oslovit teprve, jak budete mít čas vy – ne naopak. A pokud chcete, aby vás zájemce kontaktoval sám, nabízí se nově i tato možnost.

Autor: IMP net

Není to ale jen velký dosah, co je při přípravě inzerátu důležité. Zásadní je také přijatelná cena, která odpovídá aktuální situaci – nesmí být zbytečně přestřelená ani příliš nízká. V prvním případě byste odradili zájemce, v druhém uškodili sami sobě. Je proto dobré řídit se podle skutečných dat a nechat si vypracovat cenový odhad – Realitní Samoobsluha provádí cenové odhady zdarma.

Jakmile budete mít jasno, vyhrajte si také s fotografiemi – čím profesionálněji budou vypadat, tím více zájemců oslovíte. Inzerát s minimem informací a dvěma nic neříkajícími fotografiemi působí nedůvěryhodně, zatímco precizně nachystaný inzerát, který sděluje vše podstatné a nemovitost ukáže v atraktivním světle, má úspěch jistý.

Myslete na svou bezpečnost

Zájemce máte a ti nyní chtějí, abyste jim nemovitost představili blíže? Nesmíte zapomínat na to, aby prohlídka nemovitosti byla bezpečná a odpovídala aktuálním vládním nařízením. Musíte mít k dispozici dostatek hygienických prostředků a podobně. Kromě osobní prohlídky ale existuje ještě další alternativa – prohlídka bez osobního kontaktu. Trh nyní zaplavují video prohlídky. Abyste si zajistili úspěšný prodej a zároveň se nevystavovali nadměrnému riziku, zvažte, že si něco podobného vytvoříte – stačí vám k tomu chytrý mobilní telefon.

Předpokládaný vývoj cen nemovitostí

A jaký je výhled od budoucna? Musíte se obávat, že ceny najednou spadnou nebo budou i nadále stabilně růst? Patrné je sice jakési zpomalení na trhu s nemovitostmi, poptávka je ale stále vyšší než nabídka – a to zejména ve větších městech, kde je více pracovních příležitostí. Dobrá příležitost k prodeji existuje pořád, vyplatí se ale dlouhodobě neváhat. Někteří lidé chtějí, co nejdříve bydlet, jiní uvažují o investici do domu či bytu dříve, než se situace ještě zhorší. Obě skupiny můžete relativně snadno zaujmout – když si dáte trochu záležet a představíte jim zajímavou nabídku. Nejlépe se prodávají nadstandardně řešené byty a domy. A to i v menších velikostech. Jestli se tedy chystáte prodat nově zrekonstruovaný byt na výhodném místě, máte skoro vyhráno.