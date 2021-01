K paušální dani se přihlásilo 70 359 živnostníků | E15.cz

K paušální dani se do dnešního rána přihlásilo 70 359 živnostníků. Uvedlo to ministerstvo financí s tím, že by mělo již jít o konečná čísla. Termín pro nahlášení paušální daně byl sice do minulého pondělí, ale na finanční úřady ještě přicházela oznámení zaslaná poštou. Ministerstvo původně očekávalo, že se k dani připojí až 100 000 živnostníků.