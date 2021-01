K paušální dani se zatím přihlásilo 65 397 živnostníků | E15.cz

K paušální dani se do dnešního rána přihlásilo 65 397 živnostníků. Informovalo o tom ministerstvo financí. Termín byl sice do pondělí, ale na finanční úřady ještě přicházejí oznámení zaslaná poštou. Nejvíce zájemců o využití paušální daně eviduje finanční úřad pro Prahu, a to 13 719. Následuje Středočeský kraj s 9405 zájemci a Jihomoravský kraj se 7146 zájemci.