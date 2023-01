Daňový kalendář 2023: Termíny pro daně nejen pro OSVČ | E15.cz

2. leden 2023 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022 9. leden 2023 splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu) 20. leden 2023 Daň z přidané hodnoty splatnost paušální zálohy Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022 24. leden 2023 Spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu) 25. leden 2023 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022 Spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2022 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok) 31. leden 2023 Daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022 Daň z nemovitých věcí úplné daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (OSS) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za prosinec 2022 9. únor 2023 Spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu) 15. únor 2023 Daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022 20. únor 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023 24. únor 2023 Spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu) 27. únor 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň daňové přiznání za leden 2023 28. únor 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023 1. březen 2023 Daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky) 13. březen 2023 Spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 15. březen 2023 Daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň 20. březen 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023 Daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy 27. březen 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu) 31. březen 2023 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022 3. duben 2023 Daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 Daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu) 11. duben 2023 Spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 20. duben 2022 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy 25. duben 2023 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu) Spotřební daň daňové přiznání za březen 2023 30. duben 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim 2. květen 2023 Daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023 10. květen 2023 Spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 22. květen 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy 25. květen 2022 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu) Spotřební daň daňové přiznání za duben 2023 31. května 2023 Daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) Daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023 9. červen 2023 Spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 15. červen 2023 Daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 20. červen 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy 26. červen 2022 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu) Spotřební daň daňové přiznání za květen 2023 30. červen 2023 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023 Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 3. červenec 2023 Daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce Daň z neočekávaných zisků podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků 10. červenec 2023 Spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 20. červenec 2023 Daň z příjmu splatnost paušální zálohy Daň z příjmu měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023 25. červenec 2023 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023 Spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu) Spotřební daň daňové přiznání za červen 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok) 31. červenec 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023 9. srpen 2023 Spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 21. srpen 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023 24. srpen 2023 Spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu) 25. srpen 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023 Spotřební daň daňové přiznání za červenec 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok) 31. srpen 2022 Daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023 11. září 2023 Spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 15. září 2023 Daň z neočekávaných zisků čtvrtletní záloha na daň Daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň 20. září 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023 25. září 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023 Spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu) Spotřební daň daňové přiznání za srpen 2023 26. září 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok) 30. září 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim Daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH 2. říjen 2023 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023 10. říjen 2023 Spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 20. říjen 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023 25. říjen 2023 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň daňové přiznání za září 2023 Spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu) 31. říjen 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim Daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny) Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023 9. listopad 2023 Spotřební daň splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 20. listopad 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023 24. listopad 2023 Spotřební daň splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu) 27. listopad 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023 Spotřební daň daňové přiznání za říjen 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok) 30. listopad 2023 Daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim 11. prosinec 2023 Spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu) 15. prosinec 2023 Daň z neočekávaných zisků čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň Daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 20. prosinec 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023 Daň z příjmů splatnost paušální zálohy 27. prosinec 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023 Daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2023 Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2023 Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023 Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok) Spotřební daň daňové přiznání za listopad 2023 Spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu) 31. prosinec 2023 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim