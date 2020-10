Kapesné dětem na účet? Jen s limitem pro výběr | E15.cz

Kdy dětem účty zakládáme?

„Věk dětí, kterým rodiče účet založí, se podle našich dat stále snižuje. Průzkum ukázal, že rodiče s dětmi bez účtu jsou především mladí lidé s velmi malými dětmi,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank a dodává, že průměrný věk jejich dětského klienta je v době založení účtu 8 až 10 let.

Chtějí děti učit nakládat s penězi

Rodiče sice chtějí učit děti finanční gramotnosti, účty jim ale pravidelně kontrolovat nechtějí. Nesledují jejich pohyby na účtu. Také doma moc o penězích nemluví. Na výpis nebo přímo do účtu se dětem pravidelně dívá jen 43 procent rodičů. 37 procent to dělá jen občas. A to hlavně ve chvílích, kdy zjistí, že dětem peníze docházejí. 19 procent rodičů to nedělá vůbec. Navíc třetina rodičů ani nevyužívá možnosti nastavit denní limit pro výběr z bankomatu, což může někdy vést k velkým překvapením. U těch ostatních je obvyklý limit 200 až 500 korun, s věkem dětí roste. Přitom zůstatky na běžných účtech často nejsou jen symbolické, data banky ukazují, že se částky pohybují kolem 10 tisíc korun.

„Rodiče často říkají, že chtějí potomkům ukázat, že jim důvěřují. U financí, a především u mladších dětí, ale o to víc platí důvěřuj, ale prověřuj,“ říká Plocek.

U starších dětí je situace trochu jiná, zde je větší důvěra ruku v ruce s výchovou k zodpovědnosti na místě.

Kapesné na účet

Posílání kapesného či jiných peněz dětem na účet už začíná být běžné. Dělá to tak šest z deseti rodičů. Tento podíl se zvyšuje u mladých rodičů. Podobný postoj už začínají mít i prarodiče.