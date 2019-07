Malé versus velké firmy. Kde se mají zaměstnanci lépe? | E15.cz

Možná si kladete otázku, zda by pro vás bylo přínosnější pracovat v malé nebo ve velké firmě. V závislosti na velikosti firmy se totiž může lišit organizační a procesní pohled firmy. A každému může vyhovovat něco jiného.

Velikost podniku se zpravidla určuje podle počtu jeho zaměstnanců, případně podle výše ročního obratu. V malé firmě se setkáte s blízkými osobními vztahy zaměstnanců. Budete muset bezprostředně komunikovat a zčásti se spoléhat na intuici.

Ve velké firmě naopak budete mít pro komunikaci rozsáhlé systémy a se svými kolegy se budete znát nejspíš jen na úrovni jednotlivých oddělení.

Blízké vztahy zaměstnanců jako výhoda malých

„Výhodou malých firem je užší vztah se zaměstnanci, což není ve velkých firmách prakticky možné a není tedy třeba tak důsledně dbát na občasné tmelení teamu například pravidelnými teambuildingy, jelikož je kolektiv v každodenním kontaktu,“ potvrzuje jednatel společnosti Kyosun s.r.o.

Když firmy lákají nové pracovníky, tak ty malé sázejí právě na blízké vztahy, velké na nejrůznější benefity.

A jak je to s platy?

Dalo by se očekávat, že vyšší platy dostanete většinou ve velkých firmách. Není to ale pravidlem. „O platech se dá říci, že jsou dnes srovnatelné. Osobně jsem hodně zvědavý, jak dopadnou probíhající nebo chystané agilní transformace u velkých firem a jaký budou mít dopad do firemní kultury,“ říká Jan Silber, leader a autor projektu Jobstack.it.

Malé firmy potřebují brouky Pytlíky

Ve velké firmě máte jasně danou náplň práce. V malých firmách musíte být dost často všeuměly. Zaměstnanec v malé firmě tak může cítit jistý tlak a dopouštět se chyb v činnostech, na které není rekvalifikován. Na druhou stranu ten ve velké firmě může být za chvíli opakováním činností demotivován.

„Ve velkých firmách zaměstnanec získává pocit větší jistoty a důležitosti a menší osobní zodpovědnost. Mezi výhody patří pracovní zastupitelnost, možnost hlubší specializace, mezinárodní růst, eventuálně práce v cizině. Nevýhodou je pak například množství porad, díky kterým klesá efektivita práce,“ dodává Stanislav Petříček, zakladatel bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery.