MPSV má návrh změn ošetřovného, ve vládě shoda není | E15.cz

Ministerstvo práce má hotový návrh na úpravu ošetřovného pro případ, že by se školáci museli kvůli šíření koronavirové nákazy zas učit na dálku. Navrhuje, aby rodiče dětí do 13 let pobírali dávku po celou dobu distanční výuky. Dostávat by měli 60 procent základu výdělku. Na dotaz ČTK to po jednání s odbory řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní ve vládě na podobě ošetřovného není shoda. Odbory úpravu ošetřovného podporují.

Kabinet počítá s tím, že se školáci a učitelé 1. září vrátí do škol. Pokud by se někde objevila nákaza, omezení už nebudou plošná, ale jen místní. Děti by se začaly učit na dálku tehdy, kdyby víc než polovina žáků ze třídy zůstala v karanténě. Výuka v ostatních třídách by měla pokračovat dál. Ošetřovné se vyplácí zaměstnancům s nemocenským pojištěním na děti do deseti let nejvýš devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů na potomky do 16 let. Za den se pobírá 60 procent denního základu příjmu.

"Pokud bude distanční výuka, je logické, že rodiče potřebují ošetřovné nad rámec devíti dnů. Návrh máme hotový. V tuto chvíli je ale situace zablokovaná na úrovni vlády," uvedla Maláčová.

Po březnovém uzavření škol kvůli koronaviru se doba vyplácení prodloužila do konce školního roku a ošetřovné bylo možné čerpat na děti do 13 let. Od dubna rodiče dostávali 80 procent základu výdělku. Od začátku prázdnin se dávka vyplácí zase v původní podobě.

Maláčová míní, že úprava ošetřovného bude potřeba. Návrh počítá s tím, že by se ošetřovné poskytovalo po celou dobu výuky na dálku na školáky do 13 let. Částka by se ale neměnila, zůstala by na 60 procentech základu. Podle ministryně se změna mohla dostat už do školské novely s distanční výukou jako pozměňovací návrh koaličních poslanců. Byl by to tedy takzvaný přílepek, který by měnil zákon o nemocenském pojištění.

"Počkáme, jak se situace bude vyvíjet. V případě potřeby jsme připraveni zareagovat," dodala Maláčová. Úpravu ošetřovného kvůli případným karanténám v lokálních ohniscích nákazy odbory podporují.

Na ošetřovné se letos ve druhém čtvrtletí, kdy zůstaly školy, většina školek či stacionáře zavřené, vydalo asi 7,06 miliardy korun. Je to zhruba patnáctkrát víc než za druhé čtvrtletí minulého roku. Systém nemocenského pojištění, z něhož se vedle ošetřovného platí i nemocenská, mateřská či otcovská, se letos dostal do nejhlubšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Výdaje v prvním pololetí přesáhly příjmy zhruba o 13 miliard korun.