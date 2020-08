Na testy zaměstnanců by podle HK měly přispívat pojišťovny | E15.cz

Testování zaměstnanců by mělo být částečně kompenzováno ze zdravotního pojištění. Položka začíná významně vstupovat do nákladů. O možném příspěvku na testy se bude ještě dále jednat. Firmy mají o preventivní testování zájem. Na tiskové konferenci to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly pravděpodobnější než částečná úhrada testování je to, že budou dostupné podstatně levnější testy, uvedl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po jednání s Hospodářskou komorou řekl, že plošné testování, které nařídí krajská hygienická stanice, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V případě preventivního testování se podle něj s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nepodařilo otázku uzavřít. Není tam příliš velký prostor pro plošnou úhradu, řekl.

Podle Prymuly v případě preventivního testování bude záležet na firemní kultuře a nastaveném modelu každé jednotlivé společnosti. Platit bude jen obecné rámcové doporučení. "I když budete testovat každý druhý den, tím stoprocentně nejste schopni zajistit to, že tam nedojde k nákaze," upozornil. Někde se podle něj preventivně testuje jednou týdně či jednou za 14 dní.

Firmy by také kvůli jednotlivým případům koronaviru neměly být uzavírány. Vojtěch řekl, že se s hygieniky připravují pravidla pro umisťování do izolace. Podle Dlouhého by měla být pravidla srozumitelná a jednoduchá. Případ nákazy ve firmě by neměl způsobit paniku. "Jsme spokojeni, že se o těchto věcech podrobně diskutuje," dodal Dlouhý. Systém by měl být postaven podle Prymuly tak, aby nereflektoval pouze současnou situaci, ale aby se díky němu zvládl stav, kdy by nastal významný nárůst nakažených.

Hospodářská komora se zástupci zdravotnického sektoru jednala také o zahraničních pracovnících. Podle Vojtěcha ministerstvo nechystá zásadní restrikce k jejich vstupu, bude ovšem trvat na jejich testování, zejména z některých zemí, uvedl.

Na schůzce podle mluvčích panovala shoda i v tom, že firmy by se na případnou podzimní eskalaci nákazy měly samy připravit a mít také určitou zásobu ochranných prostředků.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že současná epidemiologická situace není vyhrocená. Nejsou významně zasaženy zranitelné skupiny obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných, mortalita je velmi nízká. Navíc je většina případů bezpříznaková nebo jen s lehkým průběhem.