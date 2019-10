O zvýšení rodičovského příspěvku se opět nerozhodlo | E15.cz

Sněmovna opět nerozhodla o návrhu navýšení rodičovského příspěvku. V pátek se konala mimořádná schůze, kterou svolali koaliční poslanci ANO, ČSSD A KSČM. K žádnému rozhodnutí ale nedošlo. Další mimořádná schůze by se měla konat opět v pátek (1.11.), kdy by měla jednání pokračovat.

Navýšení rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit ze současných 220 tisíc na 300 tisíc. A to od ledna 2020. To je vládní návrh. Opozice chce, aby byl rozšířen okruh rodin, které by měly na vyšší rodičák nárok. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové dochází k intenzivnímu jednání mezi ní a ministryní financí Alenou Schillerovou. „Kdyby se rodičovská nestihla, tak je to katastrofa pro koalici,“ varuje Maláčová.

Jelikož zákon týkající se zvýšení rodičovského příspěvku má své fanoušky napříč celým politických spektrem, předpokládá se, že by měl být schválen.

Jaké další změny Maláčová zvažuje?

Nejpozději do srpna 2022 musí Česká republika uvést do praxe novou evropskou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. To by mohlo znamenat, že se bude rodičovský příspěvek vypočítávat podle předchozího příjmu. Lidé by na dávku odváděli pojistné. Tedy jako u peněžité pomoci v mateřství.

„Chtěla bych systém, kdy se výše rodičovské odvíjí od předchozího příjmu. To znamená, abychom měli rodičovskou nastavenou tak, jak je dneska mateřská,“ řekla Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.