Počty volných míst začnou klesat, tvrdí odborníci | E15.cz

Zvláště v posledním roce se zaměstnanci dostali do pozice těch, kteří si mnohdy mohou diktovat podmínky. Letos by se ale podle odhadů měla nezaměstnanost zastavit na současném historickém minimu a počet volných míst tak ubude.

„Firmy se velmi rychle učí problém s nedostatkem zaměstnanců řešit – zčásti řeší tento problém cizinci, kteří nemají tak vysoké požadavky, zčásti moderní technologie. Na pozicích, kde to je možné, totiž zaměstnance nahradily stroje – roboti, což bude trend i v dalších letech. I z toho důvodu firmy nyní hojně poptávají pracovníky z oblastí vývoje elektroniky a programování průmyslové automatizace,“ vysvětluje Olga Hyklová, ředitelka personální agentury Advantage Consulting.

Aktuálně na trhu práce chybí téměř všechny profese. I přesto firmy nepřijmou každého uchazeče. „Někteří uchazeči získali během posledních let mylnou představu, že firmy potřebují zaměstnance tak zoufale, že přijmou každého. To se odrazilo i v pracovních pohovorech – stále větší počet uchazečů přichází nepřipravených, s pocitem, že mají pracovní pozici ,v kapse', a podle toho také vystupují – to samozřejmě každého zaměstnavatele odradí. I přes nedostatek pracovních sil si firmy své zaměstnance vybírají – stále platí, že než přijmout nespolehlivého člověka, raději nechají pozici nějaký čas neobsazenou,“ říká personalistka Martina Látalová.

Pokud je tedy před vámi pracovní pohovor, nepodceňujte přípravu a pozor na „vzdušné zámky“. „Uchazeči mají často tendence vylepšovat své znalosti a dovednosti, což se ale na samotném pohovoru velmi brzy odhalí. Kandidáti se jednoduše snaží zvýšit své šance na přijetí, a proto některé údaje záměrně vylepšují. Řada kandidátů například uvádí v životopise, že cizí jazyk ovládá lépe, než tomu ve skutečnosti je. S tímto problémem se setkáváme u každého třetího uchazeče. Z toho důvodu personalisté jazykové schopnosti uchazečů na pohovorech prověřují velmi důkladně,“ dodává Martina Látalová.