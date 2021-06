Průzkum: O změně zaměstnání uvažuje každý osmý Čech | E15.cz

V současnosti nejčastěji měníme práci kvůli nedostatečným financím a pracovní perspektivě. K tomuto kroku nás vede i nedůvěra mezi zaměstnanci a firmou. Vyplývá to z průzkumu Barometr zaměstnanců, který uskutečnila společnost Up Česká republika.

V tuto chvíli, kdy je pro nás důležitá jistota, nad změnou práce uvažuje jen každý osmý zaměstnanec. Tři čtvrtiny u svých zaměstnavatelů setrvají. Pokud by se ale zhoršila situace v některé pracovní oblasti, 90 procent dotázaných by práci změnilo.

„Poslední rok naplno ukázal význam dlouhodobé péče o zaměstnance. Firmy, které se o své lidi starají, zvládly pandemii mnohem lépe. Málo firem si ale uvědomuje, že s oslabováním pandemie a postupným rozvolňováním tento stav nekončí. Spokojení a angažování zaměstnanci budou klíčem k přežití firem i v postcovidovém období,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up ČR.

Chceme důvěru

Nejvíce Čechů by práci změnilo, pokud by se jim zhoršilo materiální zabezpečení a perspektiva. K tomuto patří i benefity, možnosti vzdělávání a finanční stabilita. Velmi důležitá je pro nás důvěra. Pokud je nedostatečná, také přemýšlíme nad změnou. I tuto oblast pandemie prověřila, a to především přechodem firem do vzdáleného pracovního režimu.

„Lidé na home office ztrácejí kontakt s firmou i kolegy, téměř všechny sociální interakce prakticky přestaly existovat a zaměstnanci se potýkají s psychickým vyčerpáním. Proto je nyní k udržení zaměstnanců klíčová empatie a lidský přístup nadřízených nebo vedení společnosti,“ říká Nicoletti.