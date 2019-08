Průzkum: Určitou nepohodu v práci pociťuje přes 90 procent Čechů | E15.cz

Určitou nepohodu v práci pociťuje přes 90 procent Čechů. Na vině je zejména dlouhodobá rekordní zaměstnanost, v důsledku které jsou zaměstnanci často dlouhodobě přetěžováni. Delší dovolená by přispěla k větší pracovní pohodě třetině zaměstnanců, téměř čtvrtině by pomohl také příspěvek na dovolenou. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika mezi 525 respondenty.

Dlouhodobé přetěžování a stres vedoucí k únavě a napětí na pracovišti, který nyní zažívá většina zaměstnanců, jsou hlavními důsledky rekordní zaměstnanosti. Jen sedm procent Čechů je se současným stavem v práci plně spokojeno a nic jim neschází, ostatní pociťují určitou nepohodu. Dvě třetiny z nich by se cítily v práci komfortněji, kdyby dostávaly od zaměstnavatele více peněz.

Na pohodu v práci nemají vliv jen peníze. Na 34 procent dotázaných by pomohla také delší dovolená. Ta jde ovšem ruku v ruce s vyššími finančními náklady. Proto není divu, že 24 procent by se rovněž cítilo komfortněji, kdyby od zaměstnavatele dostávali i příspěvek na dovolenou.

Zaměstnanci by ale evidentně během léta uvítali možnost trávit méně času na svých pracovištích i mimo dovolené. Více než pětině by k větší pohodě v práci přispěla kratší pracovní doba. Mezi mladými lidmi okolo 30 let to stejně vnímá dokonce více než třetina zaměstnaných lidí. Na 15 procent uvedlo, že by jim během léta pomohla možnost pracovat z domova.

„Zejména v létě hrozí přetěžování těm zaměstnancům, kteří přebírají práci za své kolegy na dovolené. Proto by zaměstnavatelé měli na léto naplánovat co nejméně aktivit a pokusit se zajistit prostor k odpočinku i těm, kteří na dovolenou neodjedou,“ upozornila ředitelka obchodu UP ČR Petra Prchlíková.

Průzkum také potvrdil, že na pracovní pohodu zaměstnanců má vliv i jejich stravování. Více než pětina Čechů uvedla, že by jim k větší pohodě v práci pomohlo navýšení současné hodnoty stravenek, případně jejich samotné zavedení. Přestože nominální hodnota stravenek poskytovaná zaměstnavateli každoročně roste, ne vždy pokryje běžný oběd v rámci poledního menu.