První kolo programu COVID 2 bylo vyčerpáno po třech hodinách | E15.cz

Žádosti bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo programu začne 20. dubna. Informace zveřejnila ČMZRB na svém webu. Do prvního kola bylo vyčleněno 1,5 miliardy korun, podle informací ČMZRB hodnota předložených úvěrů tuto sumu přesáhla.

Podnikatelé, z kterých odvětví využili výzvy nejčastěji a o půjčky v jaké výši žádali, bude ČMZRB teprve vyhodnocovat. V České televizi to řekl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Živnostníci a podnikatelé mohli žádat o půjčky do 15 milionů korun. Na rozdíl od první vlny bezúročných úvěrů, které poskytovala ČMZRB, byly tentokrát zapojeny komerční banky. Za úvěry bude i v tomto případě ručit stát, prostřednictvím ČMZRB, a to až do 80 procent jistiny. Maximální délka záruky bude tři roky.

Program COVID 2 je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohly žádat pražské firmy. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou mít však podnikatelé z Prahy šanci získat bezúročný úvěr v některém z dalších kol výzvy, do kterých budou alokovány finance z jiných zdrojů, uvedl.

O podpoře pražských podnikatelů jedná ČMZRB s ministerstvem průmyslu a obchodu i hlavním městem Prahou. Podle Jiráska jim ČMZRB nabídla své služby a nyní je na nich, aby se rozhodli, řekl dále v ČT.

ČMZRB do první vlny programu COVID přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. Do týdne od pozastavení přijímání žádostí schválila první úvěry, podnikatelům vyplatila přes 100 milionů korun