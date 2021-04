Rekonstrukce vedou. Úvěry od stavebních spořitelen dosáhly historického maxima | E15.cz

Za vším stojí vyšší ceny bydlení

V loňském roce vzrostly ceny bydlení a naopak se omezila nabídka. Pokud srovnáme rok 2020 s rokem 2019, bylo v loňském roce o 10 procent méně nemovitostí na prodej.

Průměrná výše poskytovaného úvěru byla loni 1 188520 korun. „Zájem o nemovitosti se sice zásadně nezvyšuje, dlouhodobě však zejména na trhu s rezidenčními nemovitostmi poptávka převyšuje nabídku, a to vytváří tlak na růst ceny. Lidé tak zkrátka potřebují více peněz a také si více půjčují, což se naplno ukázalo v loňském roce,“ říká Jan Záhory, spoluzakladatel služby Nemo Report.

Úvěry stavebních spořitelen

V roce 2020 stavební spořitelny poskytly úvěry v objemu 65,4 miliardy korun. To byl meziroční nárůst o 37 procent. Z hlediska celkového počtu úvěrů naopak k příliš velké změně nedošlo, Češi jich vloni meziročně čerpali jen o 1,3 procenta více než v roce 2019. Konkrétně šlo o 55 005 úvěrů.

„Lidé měli zájem o vyšší úvěry. Protože bydlení je podle jejich názoru i chování na trhu prioritou a nabídka je omezena, tlačí vysoká poptávka ceny bydlení nahoru. A významné ochlazení nepřineslo ani zpomalení ekonomiky,“ uvedl tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Rekonstruovali jsme

„Lidé se namísto nejistého cestování rozhodli investovat do bydlení. I přes překotný vývoj jsme tak zejména díky rekonstrukcím zaznamenali rekordní tržby. Vnímáme signály z trhu, že růst rekonstrukcí a modernizací by měl pokračovat i v letošním roce, a to na úkor novostaveb,“ potvrdil dosavadní trendy Petr Přichystal ze společnosti Lomax.