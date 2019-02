Rodičovský příspěvek se zvýší nejspíše příští rok. Koho se to ale bude týkat, se zatím neví | E15.cz

Zatím však není jasno v tom, koho všeho se bude navýšení týkat. Zda pouze těch, kteří budou aktuálně dávku pobírat, nebo všech, kteří mají dítě ve věku do 4 let. Neshodnou se na tom ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministryně financí Alena Schillerová. Ale ani politické strany. Informovala o tom Ekonomika ČT24.

Návrh Maláčové

Ministryně Jana Maláčová chce, aby nárok na vyšší rodičovskou měly rodiny, jejichž dítě má k 1. lednu 2020 méně než čtyři roky. Schillerová je ale zásadně proti. Podle ní by měla být rodičovská navýšena pouze rodičům, kteří dávku na začátku roku aktivně pobírají. Má za to, že rodiče, kterým rodičák už skončil, šli pracovat. Naproti tomu Maláčová toto rozdělení považuje za nespravedlivé. Za nejspravedlivější kritérium považuje věk. Rodiče, kteří šli do práce dříve než ve čtyřech letech dítěte by v podstatě byli trestáni za to, že chtějí pracovat.

Ministryně se v podstatě dohadují o 2,6 miliardy korun. To je částka, která by byla odečtena ze státní pokladny, pokud by prošel návrh ministryně práce a sociálních věcí Maláčové.

Neshodnou se ani strany

Pravicové strany i komunisté jsou pro úspornější variantu. „Filozofie této dávky je, že je to náhrada ušlé mzdy nebo platu pro rodiče, který je s dítětem doma,“ uvedla poslankyně a první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Piráti se naopak zastávají Maláčové. „Mně osobně je bližší to, aby se všichni cítili spravedlivě. Proto bych byla spíš pro vyplácení všem, kteří mají dítě do čtyř let věku,“ řekla poslankyně a první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude svůj návrh na zvýšení rodičovského příspěvku vládě předkládat v březnu, vládní strany budou tuto problematiku řešit na koaliční radě už za dva týdny.