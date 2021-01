Rozhovor: Klienti jsou dnes náročnější. Je to dané množstvím informací a produktů | E15.cz

Mnoho lidí má o finančních poradcích stále zkreslenou představu. Možná je to tím, že se nepotkávají s poradci, ale jen s prodejci různých produktů, říká v rozhovoru David Krůta z poradenské firmy 4fin.

Jak dnes funguje profesionální finanční poradce?

Profesionální finanční poradce klienta nejdříve vyslechne, analyzuje jeho minulá, současná a budoucí ekonomická rozhodnutí, na základě kterých nastaví s klientem dlouhodobý finanční plán. Informuje klienta o dění na trhu a pravidelně se s klientem setkává na servisních schůzkách. Profesionální finanční poradce dnes také spolupracuje s jednou i více asistentkami, které mu připravují podklady na schůzky, vyřizují komunikaci s institucemi a administrativu s klientem.

Změnil se trh, poradci, klienti za poslední roky? Jak?

Klienti jsou určitě náročnější. Je to dané množstvím informací a produktů, se kterými se setkávají. Díky tomu je ale také větší tlak na poradce a jejich vzdělávání, aby udrželi krok s rychle se rozvíjejícím trhem a na firmy, aby investovali do digitalizace a ostatních nástrojů, které poradcům usnadní a zkvalitní práci u klienta.

Jaké jsou výhody spolupráce s poradcem? Proč bych ho měl oslovit? Existuje přece množství srovnávačů?

Pokud chce klient sjednat jen nějaký základní produkt, jako je cestovní pojištění, pojištění auta, atd… určitě může využít různých srovnávačů. Pokud ale klient chce partnera, na kterého se může spolehnout nebo v tíživé situaci obrátit, který s ním bude řešit provázanost celého portfolia, bude klienta informovat o stavu jeho smluv a vývoji jeho majetku, tak tohle žádný srovnávač zatím nenahradí.

Jsou nějaké nevýhody spolupráce s poradcem?

Je to asi stejné jako u jiných služeb. Můžete narazit na nepoctivého nebo nešikovného poradce, který vás může připravit o peníze a čas.

Jak poznám dobrého poradce? Co je naopak varování, že jsem narazil na neprofesionální/nečestné jednání?

Při prvním setkání je důležité, aby na vás poradce nevyvíjel jakýkoli (časový, emocionální, aj…) nátlak, aby vyslechl vaše potřeby a řešil vaše požadavky a ne, aby na prvním místě prodával svůj produkt. Při dalším kontaktu může být varovný signál, když vám poradce nebere telefon a neodpovídá při potřebě řešit pojistnou událost nebo s vámi nekomunikuje při poklesech na vašem investičním portfoliu. Může se stát, že i poradce neví vše, je ale důležité, aby to na rovinu řekl, dokázal to zjistit a zbytečně nemlžil. Jakmile cítíte při vaší otázce, že poradce odpověď zbytečně „okecává“, může to být také špatný signál.

Dá se orientovat i dle toho, s jakou firmou poradce spolupracuje? Menší poradenská firma x velká MLM firma?

Myslím, že na tohle neexistuje jednoznačná odpověď. Práce poradce je vždy o lidech a ti špatní mohou být jak ve velkých, tak v menších společnostech.

Můžete uvést třeba nějaké nové trendy v oblasti správy osobních financí?

Když jsem kolem roku 2012 začínal ve financích, bylo pro mnoho lidí slovo investice „sprosté“ slovo. Dnes, i přes to, že za investičně rozvinutým západem stále zaostáváme, tak je i u nás vidět rostoucí trend v oblasti investování. Lidé si začínají uvědomovat, že „existuje“ inflace a co dělá s jejich penězi. Investování lidem pomáhá nejen peníze neutratit, ale uchránit je před inflací a také je zhodnotit. S tím určitě souvisí stále platné pravidlo plánování. Věřím, že ten kdo plánuje, dojde k cíli rychleji a bude snáze překonávat překážky a to platí i v osobních financích. Když s klientem stanovíme cíle a definujeme si některá rizika, která mohou nastat, je menší pravděpodobnost, že sejdeme z cesty.

David Krůta působí jako finanční poradce ve společnosti 4fin, poradenství se věnuje od roku 2012.