Senát chce odložit rozšíření EET až na konec června 2023 | E15.cz

Elektronická evidence tržeb by se měla podle Senátu fakticky rozšířit na další odvětví až koncem června 2023. Horní komora tak na popud svého hospodářského výboru doplnila vládní předlohu, která má kvůli opatřením proti epidemii koronaviru přerušit užívání EET do konce letošního roku. Nyní bude na Sněmovně, zda na delší odklad spuštění EET pro řemeslníky, lékaře či advokáty přistoupí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s tím nesouhlasila.

EET by se podle senátního návrhu měla do 30. června 2023 týkat pouze ubytovacích a stravovacích služeb, stejně jako velkoobchodu a maloobchodu, které se do EET zapojily v letech 2016 a 2017. Rozšíření na další odvětví bylo formálně provedeno v souladu s původními plány k 1. květnu, uplatňování ale bylo pozastaveno, shodli se Schillerová a předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS).

Vláda nejprve prosadila odklad EET nejprve na dobu do tří měsíců po ukončení nouzového stavu, nyní chce prodloužení odkladu až do konce roku. Získala pro to jen 18 senátorů, zatímco pro delší odklad bylo 57 ze 74 přítomných senátorů. Důvodem odkladu byla snaha ulevit podnikatelům, kteří se musejí vypořádat s důsledky dopadů koronaviru. Pokud by platilo předchozí přerušení EET, museli by poplatníci opět začít evidovat tržby už od 19. srpna.

Faktické rozšíření EET by podle jejích kritiků bylo v případě delšího odkladu v rukou budoucí vlády a její většiny ve Sněmovně. Současná vláda podle Vilímce na zrušení EET nepřistoupí. „Budu usilovat o to, aby EET pokračovalo. Chrání většinu, která je poctivá,“ uvedla ministryně.

Žádný podnikatel nyní podle předchozí úpravy nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Toto opatření zatím platí do ukončení nouzového stavu, přičemž rozšíření EET na další odvětví bylo odloženo o další tři měsíce. Vláda navrhla obnovení EET k 30. září. Poslední fáze EET, tedy její rozšíření na řemeslníky, lékaře nebo advokáty, má podle vládních představ začít počátkem příštího roku.

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD na začátku dubna odmítl návrh opozičních poslanců z řad Pirátů, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, ODS a STAN na odklad zavedení EET do dalších odvětví z původně plánovaného letošního 1. května na 1. leden příštího roku.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.