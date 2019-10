Třetina českých prvňáků zvládá platit za nákupy | E15.cz

S nástupem do školy zvládá třetina našich děti platit za své nákupy. Při dovršení deseti let už samo nakupuje šest z deseti školáků. Vyplynulo to z výzkumu Home Credit.

Děti a kapesné

České děti začínají dostávat kapesné mezi šestým a sedmým rokem. V tomto věku dostane první peníze 44 procent dětí, v osmi až deseti letech je to 35 procent a mezi 11. a 13. rokem desetina. „Na prvním stupni základní školy dostává kapesné osm z deseti školáků. Podle téměř poloviny rodičů jsou vlastní peníze způsob, jak naučit děti rozumět financím a hospodařit s nimi," říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů společnosti Home Credit.

Podle průzkumu mají rodiče za to, že 41 procent desetiletých a 80 procent šestnáctiletých dětí je připravených na finanční samostatnost. Naopak více než desetina samotných dětí napříč věkovými skupinami se cítí nepřipravena.

Jenom kapesné k dobré finanční gramotnosti nestačí

Podle ekonomky a provozovatelky webu Finance pro radost Marcely Hrubošové je důležité, aby si rodiče uvědomili, co vlastně chtějí kapesným docílit. „Pokud se rozhodneme, že budeme dětem dávat nějaký pravidelný příjem, pak je naší povinností děti naučit i to, jak s penězi hospodařit. Nestačí jen říci, šetři si a neutrácej za hlouposti. Kapesné by v tomto případě mělo u dětí naplňovat funkci výchovnou. Děti by se měly s kapesným učit, jak si peníze rozdělit, jak je spravovat a jak s nimi hospodařit,” říká Marcela Hrubošová.

Spolu s kapesným by ruku v ruce měly jít i jiné výchovné prostředky, například diskuze o penězích či finanční situaci rodiny, dobré je používat příklady z běžného života.

Co si děti kupují

Děti podle průzkumu nejčastěji utrácejí, respektive přispívají si na nákup elektroniky. Na nákupu mobilů nebo tabletů se podílí 38 procent z nich. Hračky si za ušetřené kapesné pořídí 34 procent dětí. Naopak nejméně rodiče zapojují své potomky do nákupu sportovního vybavení, kde participuje jen 17 procent dětí, a do placení nákladů na telefon (15 procent).