V době dovolených mají zloději žně. Na co pozor? | E15.cz

V době léta je vyšší riziko vloupání do vašich domů a bytů. Logicky je to spojeno s dobou dovolených. Pokud chcete zloděje odradit, je potřeba vzbudit zdání, že dům je obydlený.

Základem by měly být kvalitní dveře a hůře překonatelná okna. Třeba zabezpečená speciálními roletami. Vstupní prostory, na něž se zloději zaměřují, je též dobré opatřit chytrými pohybovými čidly, která v případě otevření dveří nebo oken obratem upozorní majitele přes jeho chytrý telefon, ať už je kdekoliv.

Zloděje zbytečně nelákejte

Hlavní je příliš neventilovat informace o své nepřítomnosti. Hlavně ne na sociálních sítích. S někým se domluvte, aby vám občas vybral poštovní schránku. Před dům si můžete nechat zaparkovat auto. Pokud máte někoho, komu byste mohli svěřit klíče, poproste ho, aby chodil otevírat okna a vytahovat žaluzie. Zloděje obhlížejícího si svou kořist můžete zmást.

K vytvoření zdání, že je dům obydlený, dnes velmi dobře poslouží též prvky z kategorie smart home. „Současné technologie chytré domácnosti umožňují ovládání zejména stínicí techniky pomocí mobilní aplikace prakticky odkudkoliv. Díky tomu tak pohybem žaluzií může uživatel simulovat, že se nachází v domácnosti, a zloděje tím pádem zavčas odradit. Kromě toho je možné pohyb stínění také před odjezdem na dovolenou naprogramovat,“ podotýká Jan Malysz ze společnosti Lomax.

Cennosti nevystavujte

Dbejte o to, aby byly z dohledu okna odstraněny všechny cenné předměty. „Lidé by měli dbát na to, aby alespoň při jejich nepřítomnosti nebyla hned přes okno vidět drahá televize a další elektronika, vitrína se starožitnostmi, natož pak třeba šperkovnice,“ upozorňuje Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny.

Máte pojištění?

Pamatujte na to, že aby vám pojišťovna v případě odcizení majetku pojistné plnění vyplatila, musíte prokazatelně doložit, že zloděj při průniku do vašeho domova překonal překážky.

Pozitivní je, že Česká republika má podle statistik jedno z nejnižších procent vloupání do bytů a domů v přepočtu na počet obyvatel v rámci EU.