Vadila mu rušivá reklama v ulicích. Založil tak firmu, která jí má inovovat | E15.cz

Radek Šalomon již při studiu ČVUT přicházel s novými projekty a podnikatelskými nápady. Po studiu chvíli působil v rámci distribučního řetězce pro Apple a poté se začal věnovat integraci IT řešení do firem a korporací. AD24 založil společně s kolegy, kteří o problému s rušivou reklamou ve veřejném prostoru přemýšlejí podobně jako on.

Od svého vzniku v roce 2018 má AD24 jasnou vizi o skutečné digitalizaci trhu s venkovní reklamou tak, aby obě dvě strany - tedy zadavatelé inzerce a majitelé ploch - měly rovné podmínky. Unikátnost AD24 spočívá v tom, že jde o pružné, otevřené a přehledné řešení, které zadavatelům umožňuje utratit za reklamní sdělení přesně tolik, kolik chtějí. „Naše obrazovky mohou být umístěny například v lokálních provozovnách, úřadech, nákupních centrech, trafikách, restauracích nebo fitkách. Jednoduše na jakémkoliv veřejně přístupném místě. Výhodou pro všechny jsou nízké vstupní náklady systému. Majitelé provozoven získají další příjem, sami mohou inzerovat do svého okolí a reklama se přesune z ulic a sloupů do vnitřních prostor,” představuje službu Radek Šalomon.

Celé technické a softwarové řešení si navrhli v AD24 na míru. „Hardware jsme si poskládali od prvního do posledního šroubku a software jsme naprogramovali tak, aby celá platforma včetně hardwaru byla zcela bezúdržbová. Systém také snímá, zda se opravdu přehrává na obrazovce inzerovaný obsah, a tak má inzerent naprostou jistotu, že zaplacené pokrytí bylo skutečně komunikováno,” dodává Šalomon.

Vylepovat plakáty už není potřeba

Současná neustále se měnící situace kolem vládních nařízení a očkování ukazuje, jak důležité je dostat specifické, a pro danou lokalitu aktuální, informace k obyvatelům obcí. Toto dnes již nelze řešit letáky nebo nástěnkami, které jsou nevyhovující a nedostatečné. K tomu je online prostor přeplněn obecnými informacemi a je náročné najít lokální obsah. Díky tomu, že je každá obrazovka v síti AD24 připojena k internetu, je po kontrole možné téměř okamžitě rozeslat sdělení na přesně určené místo. AD24 tak nabízí jednoduše dostupnou a rychlou alternativu, kterou lze integrovat i do konceptů chytrých měst a obcí.

Spoluzakladatel AD24 Radek Šalomon s obrazovkou Autor: AD24

První ostrá zkouška celé platformy na podzim minulého roku měla u klientů velký ohlas. V současné době se v AD24 připravují v souvislosti s koronavirovými opatřeními na znovuotevření maloobchodu tak, aby rozšířili svou síť obrazovek po celém Česku. Více informací o společnosti, technickém řešení a podmínkách AD24 najdete ZDE.