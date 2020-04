Zrušení daně z nabytí nemovitosti možná nebude tak přínosné | E15.cz

Podle návrhu ministerstva financí by se mohla zrušit čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí. Podobné by to mohlo být i u daňových odpočtů za zaplacených úroků u nově uzavřených hypoték.

Ministerstvo tak chce zpřístupnit mladým lidem vlastní bydlení a dát do pohybu trh s byty. Tento krok se může zdát paradoxní, když v tuto chvíli lidé spíše bojují se svými financemi a nejistou finanční budoucností.

Je otázkou, jestli je dobré je motivovat k nákupům nemovitostí. Další úlevou je odklad hypotečních splátek. Pro koho budou tyto kroky opravdu přínosné? Nad problematikou se zamýšlí Martin Tuček, daňový poradce ze společnosti BDO.

Posunutí splátek hypoték je úlevou

Toto řešení je v současné situaci pro spoustu Čechů určitě záchranou. Spousta dlužníků by se totiž mohla dostat do dluhové pasti, pokud jejich příjmy v tuto chvíli nejsou takové, jaké by měly být.

„Dlužno dodat, že bankéři s návrhem plošného pardonu nesouhlasí a budou doporučovat změnu. Nerozumím ale záměru ministerstva rozhýbat trh s byty v situaci, kdy většina obyvatel své investice spíše přibrzdí či bude přemýšlet nad zredukováním svých výdajů,“ komentuje Martin Tuček.

Investory v tuto chvíli nebudou mladí lidé

Z toho všeho vyplývá, že potenciálními investory pravděpodobně nebudou mladí lidé, ale spíše ti, kteří mají volné finanční prostředky. Ty bude k nákupům nemovitostí motivovat pokles akciových trhů a snížení úrokových příjmů.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Podle Martina Tučka je zrušení daně z nabytí nemovitosti nekoncepčním krokem. „Souběžné zrušení daně z nabytí nemovitostí a podpory ve formě odpočtu úroků z úvěrů na bydlení je zcela nesystémové. Možnost odečíst od základu daně úroky z úvěrů je pro mladé lidi přínosné. Atributy tohoto daňového odpočtu jsou srozumitelnost, kontinuální použitelnost a přínosnost při každoroční redukci plateb státu – tedy faktické ponechání prostředků na splácení úvěrů poplatníkovi a dlouhodobá předvídatelnost. V praxi je to často využívaný nástroj,“ říká Tuček.

Podle poradce by dlouhodobou koncepcí státu mělo spíše být snížení daňového zatížení práce. Státní pokladna by měla být více plněna z daní ze spotřeby a daní z majetku. A to jak z jeho nakládání, tak z jeho přesunu.

„Nejspolehlivějším nosičem zdanění jsou nemovitosti, na které je navázána daň z nemovitého majetku a daň z jeho úplatného převodu. Přitom převod v rámci dědictví či darování je ve většině případů od daně osvobozen. V několika posledních letech došlo k přesunu daňového zatížení při prodeji nemovitostí z prodávajícího na kupujícího. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že daň je následně lépe vymahatelná na tom, kdo nemovitosti koupil, než kdo stržil peníze za jejich prodej,“ uzavírá Martin Tuček.

V každém případě ani prodávající, ani kupující nebudou patřit mezi sociálně potřebné, kteří by v současné době mimořádných opatření potřebovali podpořit.

Vlastnit byty je rozumné

Koupě vlastního bytu či domu je bezpochyby dobrá investice minimálně na stáří, kdy se díky tomu sníží životní náklady. Lidé v důchodu tak mohou své finance vynaložit jinam, než do nájmu.