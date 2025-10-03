Kandidáti a kandidátky stran: Kdo jde do voleb do Poslanecké sněmovny 2025
Volby do Poslanecké sněmovny se konají již 3. a 4. října 2025. Kandidátky pro letošní volby sestavilo 26 uskupení. O poslanecký mandát usiluje celkem 4 473 kandidátů. Projděte si kompletní kandidátní listiny stran a zjistěte, které kandidáty můžete volit ve svém kraji.
Kdo kandiduje do Poslanecké sněmovny?
Kandidátní listiny politických stran a hnutí pro parlamentní volby 2025 byly v souladu s volebním harmonogramem zaregistrované 15. srpna. O čtyři dny později vylosovala Státní volební komise volební čísla, pod kterými jednotlivé subjekty kandidují. Tato čísla slouží ke snazšímu rozlišení stran a určují také pořadí volebních lístků.
Voleb do Poslanecké sněmovny 2025 se zúčastní celkem 26 subjektů – o 4 více než v posledních parlamentních volbách v roce 2021. Jeden z 200 poslaneckých mandátů touží získat 4 473 kandidátů. Na rozdíl od počtu uskupení počet kandidátů oproti předešlým volbám klesá – v roce 2021 kandidovalo 5 258 uchazečů, o čtyři roky dříve dokonce přes 7 500 osob.
Podíl žen na kandidátkách se v roce 2025 výrazně nezměnil a tvoří zhruba 31,3 % (oproti 31,6 % v roce 2021). Průměrný věk kandidátů dlouhodobě roste a poprvé překonal 49 let. Ještě v roce 2017 se pohyboval okolo 46 let.
Tabulka: Kandidáti do voleb do Poslanecké sněmovny 2025 v číslech
Kandidáti, kandidátky a kandidátní listiny: seznam do voleb 2025
Zajímá vás, kdo kandiduje ve vašem kraji? Podívejte se na kompletní kandidátky v celé České republice. Stačí zvolit kraj a rozkliknout volební kandidátku příslušného subjektu.
Kandidátní listiny stran 2025
Do voleb sice zasáhne 26 různých subjektů, ale ne všechna uskupení kandidují po celé ČR. Nejširší nabídka čeká voliče v Praze. V hlavním městě bylo zaregistrováno 25 subjektů. Naopak nejmenší výběr mají občané na Vysočině, kde soupeří jen 18 uskupení. Nejčastěji voliči vybírají z 19 stran a hnutí.
Maximální počet kandidátů na jedné kandidátce se napříč kraji liší. Stanovuje ho příloha č. 2 k zákonu č. 247/1995 Sb. Nejširší kandidátku mohou uskupení nasadit v Praze a Moravskoslezském kraji – shodně po 36 kandidátech. Naopak nejméně kandidátů mohou zaregistrovat v Karlovarském kraji, kde kandidátka čítá maximálně 14 osob. Minimální počet kandidátů v rámci kandidátní listiny zákon nestanovuje. V některých případech tak můžete narazit i na jednočlenné kandidátky.
Lídři v krajích pro volby 2025
V čele kandidátních listin bývají krajští lídři jednotlivých uskupení. Tito kandidáti jsou zpravidla nejvýraznější nebo nejznámější osobností strany v daném kraji a upírá se na ně hlavní pozornost médií. Díky prvnímu místu na kandidátce mají také největší šanci na zvolení – i když se před ně v důsledku kroužkování mohou dostat jiní kandidáti.
V mnoha krajích mezi lídry najdete politiky, kteří z regionu nepochází a nemají s ním příliš společného. Strany a hnutí do čela kandidátek často nasazují známé politiky, kteří mohou přitáhnout více voličů a zvýšit volební zisky. Za klíčové se v parlamentních volbách považují čtyři kraje:
- Hlavní město Praha,
- Středočeský kraj,
- Jihomoravský kraj,
- Moravskoslezský kraj.
Jedná se o největší regiony, kde uskupení mohou získat vysoký počet poslaneckých mandátů. V uplynulých volbách se v nich rozdělovalo 94 křesel, tedy téměř polovina Poslanecké sněmovny. Uvedené kraje tak obvykle přináší nejzajímavější volební souboje. Výjimkou nejsou ani volby 2025. Například ve Středočeském kraji stojí v čele svých kandidátek ministr dopravy Martin Kupka (Spolu), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), bývalý ministr školství Robert Plaga (ANO), bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), předseda SPD Tomio Okamura, europoslanec Filip Turek (Motoristé) a někdejší kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková (Stačilo!).
Zajímavé střetnutí nabízí také Moravskoslezský kraj, kde kandiduje mimo jiné předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ministr financí Zbyněk Stanjura, předsedkyně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná nebo organizátor protivládních demonstrací Jindřich Rajchl figurující na kandidátce SPD. Mezi lídry kandidátek v Jihomoravském kraji uvidíte například premiéra Petra Fialu (Spolu), bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) nebo předsedu Motoristů Petra Macinku. Voliče v Praze má nalákat předseda Pirátů Zdeněk Hřib, první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, ministryně obrany Jana Černochová (Spolu) nebo předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, která stojí v čele kandidátky hnutí Stačilo!
Kdo vede kandidátky ve vašem kraji? Projděte si lídry stran a hnutí, které mají podle volebních průzkumů šanci dostat se do parlamentu v roce 2025.
Strany a koalice ve volbách 2025
Hlavním favoritem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 je hnutí ANO, které si ve volebních průzkumech dlouhodobě udržuje podporu přibližně 30 % voličů. Hlavním vyzyvatelem hnutí Andreje Babiše je koalice Spolu, která zvítězila v posledních volbách. Aktuální průzkumy přisuzují subjektu složenému z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL zhruba 20 % hlasů.
Přes 10 % hlasů by měli získat také Starostové a SPD, kterou na kandidátce doplnili politici Trikolory, Svobodných a PRO. Do Sněmovny by se měli dostat také Piráti. Na jejich kandidátkách se v 8 krajích objevují zástupci Zelených. Šanci na zvolení živí také Motoristé a hnutí Stačilo! zahrnující kandidáty KSČM, SOCDEM, ČSNS, SD-SN, KSČ a strany Moravané. O poslanecké mandáty se utká celkem 26 uskupení. Jejich kompletní seznam seřazený podle volebních čísel zachycuje následující tabulka.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
V roce 2025 v Česku proběhnou parlamentní volby. Ty se v ČR obyčejně konají jednou za čtyři roky. Projděte si základní témata:
