INVESTIČNÍ ONLINE: Cena zlata poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů za unci
Akcie, komodity, nemovitosti i kryptoměny. Sledujte nejdůležitější události, které hýbou investičními trhy doma i ve světě. V tomto přehledu najdete aktuální zprávy, rychlé analýzy i komentáře expertů.
Zlato na spotu se dostalo nad 4400 dolarů za unci, stříbro vystoupalo až na 69,44 dolaru a je na novém maximu. Ceny táhnou sázky na další snižování sazeb v USA, poptávka po bezpečných aktivech, nákupy centrálních bank a slabší dolar. Od začátku roku je zlato výš o 67 procent, stříbro o 138 procent.
Více najdete níže v online reportáži.
🎙 Investiční portfolio: sledujte nejnovější díl našeho pořadu, který najdete každé úterý v Investičním newsletteru (odběr zde)
Zprávy ze dne 22. prosince 2025
Zlato poprvé překonalo 4400 dolarů za unci. Rekordní je i stříbro
Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 SEČ o 1,2 procenta na více než 4400 dolarů. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolarů.
Více čtěte zde.
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
Akcie společnosti Oracle (ORCL) zaznamenaly dynamický nárůst po zprávách o pokroku v transakci TikTok v USA a jednáních o získání finančních prostředků se společností OpenAI, což podtrhuje strategické posílení společnosti v odvětví cloud computingu a umělé inteligence.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 19. prosince 2025
Pražská burza dnes znovu vylepšila své dosavadní maximum, PX stoupl o 0,89 procenta na 2654,25 bodu. K růstu pomohly hlavně bankovní tituly a ČEZ.
Investice do datových center letos dosáhly rekordních 61 miliard dolarů
Globální investice do výstavby a akvizic datových center už letos dosáhly rekordních více než 61 miliard dolarů (1,26 bilionu Kč), a to navzdory rostoucím obavám investorů z možného přehřátí trhu s umělou inteligencí (AI). Výdaje tak překonaly loňský objem 60,8 miliardy dolarů. Uvedla to dnes televize CNBC, která se odvolává na data společnosti S&P Global Market Intelligence.
Hartenberg prodal srbské letecké opravny JAT Tehnika tamní firmě Avionet
Investiční holding Hartenberg se dohodl na prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN), kterým to potvrdil šéf a spolumajitel holdingu Jozef Janov. Kupujícím je podle deníku srbská opravárenská firma Avionet. Podle odhadů z trhu se cena mohla blížit jedné miliardě korun, píšou HN. Hartenberg, který spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO), tak opustil byznys leteckých opraven.
„Mohu potvrdit, že došlo k podpisu smlouvy. Aktuálně informujeme zaměstnance. Celou transakci ještě bude posuzovat antimonopolní úřad,“ napsal Janov HN v textové zprávě. Prodejní cenu firmy, která loni vykázala obrat 40 milionů eur (zhruba 974 milionů Kč) a provozní zisk EBITDA kolem čtyř milionů eur, komentovat nechtěl.
Japonská centrální banka zvýšila úrok na 0,75 procenta, maximum za 30 let
Japonská centrální banka dnes podle očekávání většiny analytiků zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta, což je maximum za 30 let. Naznačila zároveň připravenost k dalšímu zpřísňování měnové politiky, čímž učinila další zásadní krok k ukončení éry mimořádně měnové podpory a téměř nulových sazeb. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.
Japonská měnová autorita základní sazbu zvýšila poprvé od ledna. Rozhodnutí bylo jednomyslné a posunulo hlavní krátkodobou sazbu nejvýše od roku 1995. V té době se Japonsko ještě potýkalo s následky přehřátého realitního i akciového trhu a následného pádu cen v celé ekonomice, po kterém centrální banka mnoho let bojovala s deflací.
Českému závodu Shimano klesly loni tržby skoro o polovinu a prohloubil ztrátu
Českému závodu japonské firmy Shimano vyrábějícímu součástky jízdních kol klesly loni tržby o 401,5 milionu, tedy meziročně skoro o polovinu, na 405,4 milionu korun. Důvodem bylo snížení poptávky. Firma prohloubila ztrátu z předloňských 93,6 milionu na 301,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy Shimano Czech Republic zveřejněné ve Sbírce listin.
Jednatel Naoki Uda uvedl, že aktivita na trhu s jízdními koly nepřetržitě zpomalovala už od roku 2023. „Pozorujeme, že trh se stále potýká s vysokými zásobami. Jako dodavatel komponentů jsme touto situací silně ovlivněni,“ uvedl.
Zprávy ze dne 18. prosince 2025
Pražská burza oslabila, dolů ji táhly hlavně ztráty akcií Komerční banky
Pražská burza dnes po předchozím středečním rekordním výsledku oslabila. Index PX klesl o 0,38 procenta na 2630,76 bodu. Dolů burzu táhl především pokles ceny akcií Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na burze.
Burza ztrácela navzdory tomu, že více než polovina hlavních emisí posílila. Důvodem bylo zejména to, že mezi oslabujícími byly akcie Komerční banky, které dosáhly druhého největšího objemu obchodů. Zlevnily o 0,78 procenta na 1150 korun. Nejvýraznější propad zasáhl cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, které odepsaly 3,45 procenta na 1566 korun.
Index: Byty zdražily meziročně o 14,5 pct, domy o 9,2 pct a pozemky o 6,1 pct
Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení, který má ČTK k dispozici. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká.
Velký zájem je o malé byty - tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky. Důvodem je jejich nižší pořizovací cena. Lidé také začínají více poptávat byty v krajských městech s dojezdovou vzdáleností do Prahy, jako je například Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů ČSOB zaznamenala u kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o rodinné bydlení. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce.
Zprávy ze dne 17. prosince 2025
Česká koruna poprvé v tomto týdnu uzavřela s výraznější změnou kurzu. K euru i dolaru oslabila shodně o devět haléřů na 24,41 Kč/EUR a 20,76 Kč/USD.
Pražská burza poprvé v historii zavřela nad úrovní 2600 bodů
Pražská burza po dnešním výrazném růstu poprvé v historii zavřela nad úrovní 2600 bodů. Index PX posílil o 1,78 procenta na 2640,70 bodu. Stejně jako v předchozích dnech mu pomohly akcie pojišťovny VIG. Dařilo se také Komerční bance a Erste Bank. Ztrácela naopak energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Pražská burza začínala letošní obchodování kolem hodnoty 1760 bodů. Od té doby s několika výkyvy posiluje. V únoru hodnotou 1940,44 bodu překonala do té doby rekordní závěr z 29. října 2007. V dalších měsících pak maximum mnohokrát vylepšila. Dnešní růst byl čtvrtý v řadě, naposledy burza oslabila minulý týden ve čtvrtek.
Warner Bros odmítl nabídku Paramountu na převzetí, upřednostnil Netflix
Společnost Warner Bros oficiálně nabídla konkurenční nabídku na převzetí za 108 miliard dolarů od konkurenční společnosti Paramount Skydance. Ta sice nabízela více peněz než Netflix, ale podle Warner Bros nebylo jasné financování a nabídka skýtala i další rizika. Studio tak kupuje Netflix, který za akcii nabídl 27,75 USD (Paramount 30 USD).
Více čtěte zde.
Skupina KKCG Karla Komárka vstupuje do AI. Investuje do fondu spojeného s MIT a Harvardem
Skupina KKCG investovala do fondu Link-XPV zaměřeného na AI start-upy v rané fázi. Fond cílí hlavně na projekty z MIT a Harvardu a nabízí kapitál i technologické zázemí. KKCG tím posiluje své technologické portfolio a orientaci na umělou inteligenci.
Více čtěte zde.
Ruský plyn v EU skončí do dvou let
Evropský parlament ve středu schválil konec ruského plynu v Evropské unii nejpozději v roce 2027. Zákaz bude nabíhat postupně pro zkapalněný a potrubní plyn a podle typu kontraktu. Cílem je odstřihnout Moskvu od zdroje financování války na Ukrajině. Proti jsou Slovensko a Maďarsko, avizují podání žaloby.
Více čtěte zde.
Amazon jedná o investici za deset miliard dolarů (přes 200 miliard korun) do firmy OpenAI
Společnost OpenAI jedná s Amazonem o možné investici a spolupráci v oblasti využívání čipů pro umělou inteligenci. V úterý to potvrdila televize CNBC s odkazem na zdroje obeznámené s jednáním.
Podrobnosti dohody zatím nejsou známé a mohou se ještě změnit. Podle anonymního zdroje by však investice mohla přesáhnout 10 miliard dolarů. Jako první na jednání upozornil server The Information.
Rozhovory přicházejí krátce poté, co OpenAI v říjnu dokončila restrukturalizaci a zveřejnila nové nastavení svého partnerství s Microsoftem. Tyto změny firmě dávají větší volnost při získávání kapitálu a uzavírání spoluprací s dalšími hráči v ekosystému umělé inteligence.
Více čtěte zde.
Ropa roste o dvě procenta kvůli strachu o dodávky
Ceny ropy se v úterý stabilizovaly poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil „úplnou blokádu všech sankcionovaných tankerů“ přepravujících venezuelskou ropu. Tento krok, oznámený 16. prosince prostřednictvím sociální sítě Truth Social, má za cíl přerušit finanční podporu vlády Nicoláse Madura. Bílý dům tvrdí, že tyto příjmy z ropy financují terorismus a obchod s lidmi.
Více čtěte zde.
Inflace ve Velké Británii klesla více, než se očekávalo
Inflace CPIH a CPI ve Velké Británii v listopadu 2025 zpomalila, přičemž roční CPIH dosáhl 3,5 % (z 3,8 %) a CPI 3,2 % (z 3,6 %). Zpomalení bylo způsobeno především nižšími cenami potravin a nealkoholických nápojů, alkoholu a tabáku, oděvů a nákladů na bydlení vlastníků nemovitostí.
Jádrová inflace mírně poklesla, což odráží slabší růst cen zboží a služeb. Ceny základních služeb, jako je vzdělávání a zdravotní péče, zůstaly oproti předchozímu měsíci beze změny.
Více čtěte zde.
Cena stříbra pro okamžité dodání poprvé přesáhla 65 dolarů za unci
Cena stříbra pro okamžité dodání dnes kolem 2:30 SEČ poprvé vystoupala na 65 dolarů (1350 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Kolem 7:45 SEČ už přesáhla hranici 66 dolarů. Stříbrnému kovu pomáhají klesající zásoby i investiční poptávka. Roste i cena zlata.
Poptávku po drahých kovech podpořila také úterní data o zaměstnanosti ve Spojených státech, která doložila, že trh práce slábne. To zesílilo očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude v příštím roce dál snižovat úrokové sazby.
Cena zlata na spotovém trhu ve stejnou dobu přidává 0,65 procenta a je těsně pod 4330 USD. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.
Americké akcie v úterý převážně oslabovaly po smíšených údajích o vývoji ekonomiky Spojených států
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 0,62 procenta a uzavřel na 48.114,26 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,24 procenta na 6800,26 bodu. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se však zvýšil o 0,23 procenta na 23.111,46 bodu.
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
Cena ropy brent klesla pod 60 dolarů za barel
Cena ropy Brent klesla pod 60 USD, nejníže od května, kvůli nadějím na mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Slabá čínská ekonomická data zvyšují obavy o globální poptávku po ropě.
Více čtěte zde.
Americká ekonomika v listopadu vytvořila 64 000 pracovních míst, míra nezaměstnanosti stoupla na 4,6 procenta. Oba údaje jsou vyšší, než se čekalo.
Objem obchodů na pražské burze byl letos nejvyšší od roku 2012
Zatím dosáhl hodnoty 206 miliard korun, uvedl dnes na on-line setkání s novináři generální ředitel Burzy cenných papírů Praha (BCPP) Petr Koblic. Nové emise byly podle něj sedmé nejvyšší v Evropě, když na burzu vstoupily Doosan Škoda Power a M2C.
K objemu obchodů nejvýrazněji přispěly akciové obchody, které meziročně narostly o 51 procent na 163 miliard korun. Následovaly fondy kvalifikovaných investorů s meziročním růstem o 43 procent na 31 miliard korun. Podle Koblice růst obchodů souvisí s turbulentním děním ve světě.
Euro oslabuje v důsledku propadu německého zpracovatelského průmyslu
Euro oslabuje po zveřejnění finálních předběžných dat indexu nákupních manažerů (PMI) za prosinec, která poukázala na vážnou slabost výrobního sektoru v Německu a smíšený obraz ekonomické aktivity ve Francii.
Více čtěte zde.
Musk je prvním člověkem, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů
Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). Informoval o tom v úterý časopis Forbes. Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla. Je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X.
Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Tento nárůst podle odhadů časopisu Forbes zvýšil hodnotu Muskova majetku o 168 miliard dolarů na 677 miliard dolarů.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 15. prosince 2025
Dolar mírně klesá vůči euru a jenu, v centru pozornosti jsou úrokové sazby
Americký dolar dnes mírně oslabuje vůči euru a japonskému jenu, v centru pozornosti investorů jzůstává vývoj úrokových sazeb. Kolem 18:00 SEČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala zhruba 0,1 procenta a pohybovala se v blízkosti 1,1755 USD. Vůči japonskému jenu dolar ve stejnou dobu ztrácel zhruba 0,3 procenta na 155,3 JPY.
Japonská měna těží z očekávání, že japonská centrální banka by mohla v pátek přikročit ke zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. Evropská centrální banka (ECB) oznámí rozhodnutí o nastavení úroků ve čtvrtek. Předpokládá se, že klíčovou depozitní sazbu ponechá na dvou procentech.
Konec velké značky a potvrzení toho, jak důležitý je vývoj. Americká technologická společnost iRobot Corporation, mj. výrobce populárních robotických vysavačů Roomba, oznámila bankrot a přechod aktiv na Shenzhen PICEA Robotics a Santrum Hong Kong.
Formálně jde o dvě společnosti, prakticky však jde o jednu entitu – výrobce, v jehož továrnách v posledních letech vznikaly roomby, ale i vysavače značek jako jsou Xiaomi, Haier a Philips. Továrny Picea využívají také Electrolux, Whirpool, Kärcher, Anker a další.
Více zde.
Conseq: Dolar letos ke koruně oslabil o 14 pct, americké akcie rostly o procento
Americký dolar podle indexu DXY, který měří výkonnost americké měny vůči koši hlavních světových měn, letos proti euru ztratil 12 procent a vůči české koruně dokonce 14 procent. To zapříčinilo, že americké akcie u českých investorů zaznamenaly v korunovém vyjádření zhodnocení jen o procento, naproti tomu akcie firem mimo USA vzrostly o 11 procent. Letos bude trend většího růstu neamerických akcií pokračovat. Vyplývá to z analýzy společnosti Conseq Investment Managment, kterou dnes její zástupci představili na tiskové konferenci.
Pro české investory, kteří výkonnost svých portfolií hodnotí primárně v českých korunách, tak dolarový vývoj znamenal zásadní faktor ovlivňující korunové zhodnocení aktiv denominovaných v dolarech. "Rok 2025 tak byl rokem zásadní korekce amerického dolaru, která významně přepsala investiční mapu napříč regiony i třídami aktiv,“ uvedl investiční stratég skupiny Conseq Michal Stupavský.
ČNB nečeká, že by pravidla pro investiční nemovitosti ovlivnily ceny bydlení
Bankovní rada České národní banky (ČNB) neočekává, že by zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték na investiční nákupy nemovitostí významně ovlivnilo ceny bydlení nebo celkový objem nových hypoték. Hlavní motivací opatření je snížit rizikovost úvěrů. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady o finanční stabilitě z konce listopadu, který dnes ČNB zveřejnila.
Zprávy ze dne 12. prosince 2025
Akcie konopných firem prudce zpevňují po zprávě, že Trump chce uvolnit zákaz
Akcie konopných společností dnes prudce zpevňují po zprávě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá uvolnit federální omezení konopí jakožto nedovolené drogy. Například akcie kanadské firmy Canopy na burze v Torontu krátce po 19:00 SEČ přidávaly 43 procent a obchodovaly se za 2,25 kanadského dolaru. Akcie Tilray Brands v New Yorku posilovaly o více než 34 procent ke čtyřem americkým dolarům.
Stříbro +10 % týdně, od začátku roku +120 %
Stříbro pokračuje v silném růstovém trendu i během závěrečné seance týdne – tento vývoj však nelze přičíst jedinému faktoru. Aktuálně prudce roste spekulativní poptávka, přičemž nejvýrazněji je tento trend patrný na trhu s ETF opcemi. Podle agentury Bloomberg jsou investoři s krátkými pozicemi v opcích nuceni navyšovat spekulativní expozici ve stříbře, aby omezili své ztráty.
Více čtěte zde.
Pražská burza zakončila týden na novém maximu, dnes jí pomohly akcie VIG
Index PX dnes posílil o 0,27 procenta na 2568,94 bodu. Pomohly mu především akcie pojišťovny VIG, které přidaly téměř šest procent. Ztrácely naopak banky i energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
„Pražská burza se sice bez výraznější aktivity a již v předvánoční náladě, ale přesto pomalu šplhá nahoru," uvedl makléř Fio banky Pavel Hadroušek. Celkový objem obchodů na pražském trhu dnes dosáhl zhruba 420 milionů korun.
Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru
Kolem 17:00 se obchodovala za 24,30 Kč/EUR a za 20,69 Kč/USD. V porovnání se čtvrtečním podvečerem si vůči jednotné evropské měně pohoršila o deset haléřů a k dolaru ztratila 11 haléřů. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
„Česká koruna po čtvrtečním posílení, které bylo vyvoláno slábnoucím americkým dolarem, dnes opět lehce oslabuje," poznamenal analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.
Dolar mírně posiluje, i tak ale směřuje ke třetímu týdennímu poklesu za sebou
Americký dolar dnes na devizových trzích mírně posiluje proti hlavním světovým měnám, i tak ale směřuje ke třetímu týdennímu poklesu v řadě. Investoři čelí nejistotě ohledně vývoje měnové politiky ve Spojených státech v příštím roce, protože inflační trendy a síla trhu práce zůstávají nejasné, uvedla agentura Reuters.
Ceny ropy dál klesají, Brent sestoupil pod 61 dolarů za barel
Ceny ropy se dnes opět snižují. Dolů je tlačí přetrvávající obavy z převisu nabídky nad poptávkou a vyhlídky na možnou dohodu o ukončení vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Severomořská ropa Brent krátce před 16:30 SEČ vykazovala pokles o 0,6 procenta a sestoupila pod 61 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela také zhruba 0,6 procenta a pohybovala se mírně nad 57 dolary za barel.
Renault mění strategii: Končí s carsharingem a omezuje výstavbu dobíjecích stanic
Francouzská automobilka Renault výrazně přehodnocuje svou strategii v oblasti nové mobility. V reakci na náročné tržní prostředí a potřebu efektivněji alokovat kapitál oznámila, že ukončuje služby sdílení automobilů a zpomaluje výstavbu sítě rychlodobíjecích stanic, které byly součástí dceřiné divize Mobilize Beyond Automotive. Tento krok je součástí širší reorganizace, jejímž cílem je soustředit se na ziskovější segmenty podnikání.
Více čtěte zde.
Bloomberg: Strnad chce z Czechoslovak Group udělat evropského lídra
Miliardář Michal Strnad chce ze svého zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group AS (CSG) udělat evropského lídra v odvětví. Hledá akvizice v oblasti bezpilotních letounů nebo dronů. Řekl to agentuře Bloomberg.
„Chci z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě, plně vertikálně integrovanou s podnikáním na globálních trzích,“ řekl 33letý Strnad agentuře koncem minulého týdne v Praze. „Žádný z našich konkurentů není tak diverzifikovaný, exportně orientovaný a nezávislý na velkých vojenských zakázkách ve své vlastní zemi. To je naše výhoda,“ dodal.
Křetínského EP Equity Investment koupila vlastníka AAA Auto a Mototechny
Mezinárodní skupina EP Equity Investment Daniela Křetínského koupila skupinu autobazarů Aures Holdings, která zastřešuje značky AAA Auto a Mototechna. Prodávajícím je fond Abris Capital Partners a další akcionáři. Aures to dnes uvedl v tiskové zprávě. Cenu žádná ze stran nezveřejnila.
Do dokončení transakce bude Aures Holdings fungovat jako dosud a bude i nadále působit pod svými stávajícími značkami. Bez přerušení bude pokračovat v poskytování služeb zákazníkům na všech trzích.
Hypomonitor: Objem hypoték v listopadu klesl o čtyři procenta na 37,1 miliard korun
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v listopadu hypotéky za 37,1 miliardy korun, což je proti říjnu pokles o čtyři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly podobně na 28,1 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů zůstaly na říjnových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„Listopadová hypoteční dynamika si drží stále solidní jak objemy, tak počty nových hypoték, což odráží jak pokračující růst cen nemovitostí, ale i vyšší kupní sílu díky pokračujícímu silnému tempu mezd. Pokud nenastane negativní šok v podobě vyšších úrokových sazeb, přísnější regulace či dalšího nárůstu nezaměstnanosti, uvidíme vyšší roční čísla nejen za rok 2025,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
Zprávy ze dne 11. prosince 2025
Cena zemního plynu se nemění, přestože americké zásoby poklesly více, než se čekalo
Větší než očekávaný pokles amerických zásob plynu nezastavil výraznou vlnu výprodejů, která dnes ovládla trh. NATGAS se blíží k zóně 50denního klouzavého průměru EMA, kterou trh znovu netestoval od 20. října.
Více čtěte zde.
Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší, uvedla agentura IEA
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) na příští rok snížila odhad přebytku ropy na trhu. Poptávka bude totiž podle ní vyšší, než dosud předpokládala. Agentura to dnes uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu. Převis nabídky odhaduje na 3,84 milionu barelů denně, zatímco v listopadové zprávě ho odhadovala na 4,09 milionu barelů denně.
Agentura aktualizovala výhled růstu globální poptávky po ropě na letošní a příští rok směrem nahoru, zejména kvůli zlepšujícímu se makroekonomickému výhledu. Zaznamenala také, že polevily obavy z dopadů cel v mezinárodním obchodě. Růst nabídky ropy v letošním a příštím roce bude podle agentury proti dosavadním předpokladům nižší, protože sankce vůči Rusku a Venezuele zasáhly export.
Americké akcie po snížení úrokových sazeb posílily, naopak oslabuje dolar
Americké akcie po rozhodnutí centrální banky (Fed) snížit úrokové sazby rostly. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třicítky předních amerických podniků, vzrostl o 1,05 procenta na 48.057,75 bodu. Širší index S&P 500 přidal 0,67 procenta na 6886,68 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite vykázal nárůst 0,33 procenta na 23.654,16 bodu.
Americký dolar po rozhodnutí Fedu dále oslabuje a smazal tak zisky z předchozích dvou dnů. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti předních světových měn, před 22:00 SEČ vykazoval pokles o 0,59 procenta na 98,634 bodu. Euro vůči dolaru zpevňovalo o 0,56 procenta na 1,1693 USD. Dolar k jenu oslaboval o 0,55 procenta na 156,963 JPY.
Zprávy ze dne 10. prosince 2025
ČNB varuje před podvodnou investicí, která zneužívá jméno skupiny EPH
Česká národní banka (ČNB) varuje před podvodnou investicí, která zneužívá jméno obchodní platformy EPH Invest. Podvodníci využívají také falešný web zpravodajského serveru iDNES. Slibují přitom příliš velké zisky a žádná rizika. Centrální banka zdůrazňuje, aby lidé žádné peníze neposílali. ČTK o tom dnes informoval Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB.
Akcie Ferrari se blíží dvouletým minimům
Akcie Ferrari (RACE.IT) klesly na nejnižší úroveň za téměř dva roky (23 měsíců), když spadly na 312,90 EUR po dalším snížení doporučení od analytiků. Společnost Oddo BHF snížila své hodnocení už podruhé během týdne – z „Outperform“ na „Neutral“ a zároveň snížila cílovou cenu z 430 EUR na 340 EUR. Důvodem je mimo jiné pomalejší než očekávané uvedení modelu F80 – prognóza dodávek na rok 2026 byla snížena ze 250 na 200 kusů. Oddo zároveň snížilo odhad EBIT pro rok 2026 o 3,4 %, což naznačuje, že výsledky mohou zaostat za tržním konsenzem.
Více čtěte zde.
Dolar před rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách maže zisky ze začátku týdne
Americký dolar dnes oslabuje a maže tak zisky z předchozích dvou dnů. Investoři měnu částečně odprodávali v očekávání třetího snížení úrokových americkou centrální bankou (Fed) o čtvrt procentního bodu v řadě, uvedla agentura Reuters.
Fed dnes na závěr dvoudenního zasedání měnového výboru oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Většina analytiků očekává, že Fed sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizované ekonomické prognózy.
Nvidia mírně posiluje díky možným objednávkám od ByteDance a Alibaba
Společnosti ByteDance a Alibaba rychle projevily zájem o čipy H200 od Nvidie poté, co prezident Trump naznačil, že jejich export do Číny bude povolen. Jde o první skutečný signál, že přední čínské technologické platformy se chtějí vrátit do ekosystému Nvidie.
Váce čtěte zde.
SpaceX plánuje největší IPO v historii, cílí na 30 miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska hodlá v příštím roce v rámci vstupu na burzu získat více než 30 miliard dolarů (zhruba 625 miliard korun). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Vstup firmy SpaceX na burzu by se tak mohl stát největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii.
Více čtěte zde.
Amazon zvyšuje své investice v Indii. Může to být katalyzátorem růstu?
Společnost Amazon.com Inc. oznámila, že do roku 2030 plánuje v Indii investovat více než 35 miliard dolarů, přičemž se zaměří na umělou inteligenci, růst exportu a vytváření nových pracovních míst. Tato investice navazuje na předchozí výdaje ve výši přibližně 40 miliard dolarů a zahrnuje rozvoj fyzické i digitální infrastruktury. Společnost očekává, že vytvoří přibližně 1 milion pracovních míst, včetně přímých, nepřímých a sezónních pozic, což pomůže rozšířit její obchodní a e-commerce síť.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 9. prosince 2025
ÚOHS: Colt CZ může převzít firmy Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power
Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Převzetí jí povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.
Pražská burza dnes růstem o 1,45 procenta dál vylepšila historické maximum
Pražská burza dnes růstem o 1,45 procenta dál vylepšila své historické maximum. Index PX zakončil na 2559,36 bodu. O víc než 2,5 procenta vzrostly akcie Erste Bank, víc než 6,5 procenta přidaly cenné papíry pojišťovny VIG. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně posílila k euru i dolaru.
Předchozí rekordní závěr z poloviny listopadu pražská burza přepsala před týdnem v úterý a poté znovu ve čtvrtek a v pátek. „Pražská burza se po pondělní pauze vrátila k růstu a rovnou vylepšila páteční rekord,“ uvedl k dnešnímu obchodování makléř Wood & Company Hoang Long Le. Vzhůru táhly burzu především akcie VIG podporované cennými papíry Erste Bank a Monety Money Bank, shodl se s Martinem Singerem z Fio banky.
Microsoft v Kanadě investuje miliardy dolarů do infrastruktury AI a cloudu
Americká technologická společnost Microsoft v příštích dvou letech investuje v Kanadě více než 7,5 miliardy kanadských dolarů (113 miliard Kč) do rozšiřování cloudové infrastruktury a do infrastruktury umělé inteligence (AI). Firma to uvedla v dnešním oznámení.
Kapacity v rámci této investice bude společnost postupně uvádět do provozu ve druhé polovině roku 2026. Celkem investice Microsoftu do infrastruktury v Kanadě v období 2023 až 2027 mají dosáhnout 19 miliard kanadských dolarů (286 miliard Kč).
Zprávy ze dne 8. prosince 2025
Ceny ropy klesají, investoři sledují vývoj na Ukrajině a čekají na Fed
Ceny ropy na počátku nového týdne klesají. Investoři sledují pokračující jednání o ukončení války na Ukrajině a čekají na zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed) v tomto týdnu. Očekává se, že Fed opět sníží úroky.
Pražská burza zahájila týden mírným oslabením, aktivita byla nízká
Pražská burza zahájila týden mírným oslabením z páteční rekordní úrovně. Index PX dnes klesl o 0,15 procenta na 2522,82 bodu. Dolů ho tlačily hlavně bankovní tituly a energetická společnost ČEZ. Dařilo se naopak akciím pojišťovny VIG. Aktivita na trhu byla podprůměrná. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Paramount Skydance nabízí 108,4 miliardy dolarů za celou Warner Bros. Discovery
Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount Skydance to dnes uvedl v tiskové zprávě. Jde o pokus zvrátit dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery, podle níž má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun), tedy za 27,75 dolaru za akcii, převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny, včetně konkurenční platformy HBO Max.
Více čtěte zde.
Meta nabídne uživatelům v EU volbu mezi personalizovanými a méně cílenými reklamami
Společnost Meta Platforms oznámila, že od ledna 2026 umožní uživatelům Facebooku a Instagramu v Evropské unii zvolit si, kolik dat chtějí sdílet pro účely reklamy.
Tento krok je reakcí na rozhodnutí Evropské komise, která letos na jaře udělila firmě pokutu 200 milionů eur za porušení pravidel Digital Markets Act (DMA). EK tvrdila, že tzv. model „souhlas-nebo-platba“, který Meta zavedla v roce 2023, nedával uživatelům skutečnou možnost volby.
Více čtěte zde.
IBM chystá akvizici Confluent za 11 miliard dolarů. Nový impulz pro cloud a AI
Technologický gigant IBM se podle informací Wall Street Journal nachází v pokročilém stádiu jednání o koupi společnosti Confluent, která se specializuje na zpracování datových proudů v reálném čase. Hodnota transakce by mohla dosáhnout přibližně 11 miliard dolarů, čímž by šlo o jednu z největších akvizic IBM za poslední dekádu.
Transakce by měla být dokončena v polovině příštího roku. IBM za jednu akcii nabídla 31 dolarů, což představuje ve srovnání s poslední závěrečnou cenou akcií zisk 34 procent.
Více čtěte zde.
Analytici: Výkonnost českého průmyslu je stále na úrovni roku 2019
Český průmysl v říjnu meziročně rostl mírně nad očekáváním trhu, jeho výkonnost je ale stále na úrovni roku 2019. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Celý letošní rok podle nich zřejmě zakončí nepatrným růstem pod jedno procento. Rizikem zůstávají americká cla. Průmyslová výroba v Česku v říjnu zrychlila meziroční růst na 1,1 procenta po zářijovém revidovaném zvýšení o 0,8 procenta.
„Říjnová data významnější překvapení nepřinesla. Český průmyslový sektor pokračuje v přibližné stagnaci, což platí již zhruba od roku 2017,“ uvedl analytik Investiky Vít Hradil. Vzhledem k situaci v německém průmyslu, který po stejně dlouhou dobu klesá, však podle něj jde o relativně solidní výkon. Ani pro nadcházející období neočekává výraznější změnu, když objem nových zakázek i předstihové indikátory svorně naznačují, že průmyslový sektor nečeká ani výraznější odražení ani propad.
Dohoda Netflixu a Warner Bros. Discovery by mohla být problém, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle dohody oznámené v pátek získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).
Divize pro hospodářskou soutěž amerického ministerstva spravedlnosti, která dohlíží na velké fúze, by podle stanice BBC mohla vyhodnotit, že transakce porušuje zákon, pokud by spojené firmy tvořily příliš velký podíl na trhu streamování. Dohoda nevyžaduje schválení Federální komise pro spoje (FCC), protože Netflix ani Warner Bros. Discovery nevlastní vysílací stanice, píše web stanice NBC News. Bude však pravděpodobně vyžadovat schválení Evropskou komisí a dalšími vládami po celém světě.
Čínský vývoz v listopadu vzrostl a překonal odhady, dovoz za nimi zaostal
Čínský vývoz v listopadu po překvapivém říjnovém poklesu meziročně přidal 5,9 procenta, čímž překonal odhady. Pomohlo mu uklidnění v celní válce se Spojenými státy. Dovoz do Číny se minulý měsíc zvýšil o 1,9 procenta, uvedl podle agentury Reuters čínský celní úřad.
Analytici odhadovali, že vývoz vzroste o 3,8 procenta a dovoz o 2,8 procenta. Obchodní přebytek dosáhl téměř 111,7 miliardy amerických dolarů (2,3 bilionu korun) po 90,1 miliardy o měsíc dříve.
Šéf JPMorgan varuje: Slabá Evropa ohrožuje ekonomiku USA i globální stabilitu
Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.
Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.
Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.
Zprávy ze dne 5. prosince 2025
Pražská burza znovu dosáhla rekordu, pomohl jí růst akcií bank a ČEZ
Pražská burza dnes posílila, a opět tak vylepšila svoje historické maximum. Index PX stoupl o 0,63 procenta na 2526,73 bodu, což je jeho dosud nejvyšší hodnota. Pomohl mu k tomu hlavně růst akcií bank a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Ropa mírně zdražuje v reakci na váznoucí rozhovory o míru na Ukrajině
Ceny ropy v závěru týdne mírně rostou, pomáhají jim váznoucí rozhovory o míru na Ukrajině. Větším ziskům brání očekávání, že na trhu bude převažovat nabídka nad poptávkou.
Severomořská ropa Brent kolem 17:00 SEČ vykazovala nárůst asi o procento na zhruba 63,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu přidávala 1,1 procenta na 60,35 USD za barel.
BigBear.ai: Akcie posilují o více než 15 procent
Akcie společnosti BigBear.ai dnes zaznamenaly skokový nárůst o více než 15 % poté, co firma oznámila sérii pozitivních zpráv, včetně zvýšeného zájmu ze strany velkých institucionálních investorů. Švýcarská národní banka navýšila svůj podíl o více než 50 % a další velcí hráči jako Vanguard nebo BlackRock také vstoupili do akciové struktury firmy.
Více čtěte zde.
BitMine znovu posiluje. Akcie rostou přes 15 % po nákupu dalšího Etheru
Akcie společnosti BitMine dnes stouply o více než 15 procent. Důvodem je velká akvizice Etherea – firma podle vlastních údajů nakoupila přibližně 96 798 ETH (cca 273 milionů dolarů), čímž výrazně navýšila své portfolio kryptoměn.
Více informací zde.
Streamingový obchod roku. Netflix převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
Více čtěte zde.
KKCG Real Estate vydala zajištěné dluhopisy za miliardu korun
Společnost KKCG Real Estate Financing uvedla na trh zajištěné dluhopisy v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až do výše dvou miliard. Dluhopisy jsou určeny drobným soukromým investorům. KKCG to dnes oznámila v tiskové zprávě.
Zprávy ze dne 4. prosince 2025
Andrej Babiš se vzdává holdingu Agrofert
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že se navždy vzdá holdingu Agrofert. Splnil tím prezidentovu podmínku veřejného prohlášení, jak vyřeší svůj střet zájmů, aby se mohl stát premiérem.
Více čtěte zde.
Ceny ropy rostou, trh vyhodnocuje útoky Ukrajiny na ruská ropná zařízení
Ceny ropy dnes mírně rostou. Pomáhá jim očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští týden sníží úrokové sazby. Trh také vyhodnocuje útoky Ukrajiny na ruská ropná zařízení.
Koruna oslabila k euru i dolaru
Česká měna po středečním posílení na rekordní úrovně dnes oslabila. K 17:00 si koruna vůči euru pohoršila oproti předchozímu závěru o osm haléřů na 24,20 Kč/EUR a k dolaru o pět haléřů na 20,73 Kč/USD.
Minoritní akcionáři ČEZ žalují stát kvůli windfall tax
Spolek zastupující menšinové vlastníky ČEZ podal žalobu na stát. Tvrdí, že kvůli windfall tax je stát poškodil, když získali na dividendách celkem o 20 miliard méně, než kdyby daň z mimořádných zisků zavedena nebyla.
Více čtěte zde.
Evropská komise vyšetřuje Metu kvůli integraci umělé inteligence do WhatsAppu
Evropská komise (EK) zahájila antimonopolní vyšetřování americké společnosti Meta Platforms, a to kvůli zavedení funkcí umělé inteligence (AI) do komunikační aplikace WhatsApp a možnému omezování konkurence. Komise to dnes oznámila v tiskové zprávě, a potvrdila tak informace britského listu Financial Times (FT).
Komise, která na unijním trhu mimo jiné plní funkci společného antimonopolního orgánu, se zajímá o nová pravidla používání AI oznámená v říjnu. Podle nich jiní poskytovatelé služeb AI nebudou od příštího roku moci oslovovat uživatele přes službu WhatsApp Business. Podle EK tak hrozí, že Meta omezí konkurenci pro vlastní službu Meta AI, kterou integrovala jako jednu z funkcí do této aplikace.
Meziroční inflace v ČR v listopadu zvolnila, vyplývá z odhadu ČSÚ
Meziroční inflace v Česku je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským listopadem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,8 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v listopadu stoupla na 2,9 procenta.
Zprávy ze dne 3. prosince 2025
Ropa zdražuje kvůli absenci pokroku v rozhovorech o míru mezi Ruskem a Ukrajinou
Ceny ropy se dnes zvyšují kvůli absenci pokroku v rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Severomořská ropa Brent krátce po 18:00 SEČ vykazovala nárůst o zhruba 1,2 procenta, dostala se tak nad 63 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala téměř 1,5 procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 59,5 dolaru za barel.
Pražská burza oslabila, PX klesl zpět pod 2500 bodů, ztratila většina titulů
Pražská burza dnes oslabila, index PX klesl z úterního historického maxima o 0,53 procenta na 2496,73 bodu. Ztratily téměř všechny tituly, Moneta Money Bank odepsala téměř 1,7 procenta, zbylé finanční tituly poklesly mírněji a cenné papíry energetické společnosti ČEZ stagnovaly. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Dolar devátý den po sobě slábne, euro k němu vystoupalo na pětitýdenní maximum
Americký dolar devátý den po sobě slábne. Dolů ho posílá mimo jiné rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští týden sníží úrokové sazby. Euro se k dolaru vyšplhalo na pětitýdenní maximum, kolem 16:45 SELČ k němu přidává 0,4 procenta na 1,1667 dolaru.
Nové historické maximum na mědi
Měď pokračuje ve svém růstovém trendu a dosahuje nového historického maxima – nad úrovní 11 400 dolarů za tunu. Na nedávno ukončené konferenci Asia Copper Week analytici jednoznačně upozornili na hrozící nedostatek mědi. Čínské rafinerie snižují produkci a série nehod v dolech v posledních měsících výrazně omezila nabídku této suroviny.
Výrobci a dovozci ve velkém hromadí zásoby kovu, protože se připravují na dlouhodobé problémy s dostupností a očekávaný nárůst poptávky – ta je tažena výstavbou datových center a energetické infrastruktury. Měď se tak nachází v silném a dlouhodobém růstovém trendu.
Více čtěte zde.
Intel má šanci vrátit se k Apple – akcie rostou po zprávě o možné výrobě čipů
Akcie Intelu vyskočily až o 8 procent poté, co se objevily zprávy, že by Apple mohl využít jeho továrny pro výrobu vlastních čipů řady M určených pro levnější MacBooky Air a iPady. Spolupráce by mohla odstartovat v roce 2027, přičemž by Apple nadále navrhoval čipy sám, zatímco Intel by fungoval pouze jako smluvní výrobce.
Více čtěte zde.
Trump zúžil seznam kandidátů na nového šéfa Fedu na jediné jméno
Americký prezident Donald Trump už má jasno, kdo povede Fed v příštím období. Seznam deseti kandidátů proškrtal na jediné jméno, oznámit jej chce v novém roce.
Více čtěte zde.
Trhy v USA mají za sebou silnou výsledkovou sezonu s příslibem dalšího dobrého vývoje
83 procent firem v indexu S&P 500 překonalo očekávání v zisku. Kombinovaný zisk S&P 500 vzrostl meziročně o více než 13 procent. Růst zisků táhne širší okruh firem, dvouciferné tempo se čeká i v dalších letech.
Více čtěte v komentáři zde.
Anthropic plánuje příští rok nabídku akcií, mohla by patřit mezi největší
Start-up zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic najal právnickou firmu Wilson Sonsini, aby pro něj připravila primární nabídku akcií (IPO). Ta by se mohla uskutečnit v příštím roce. S odvoláním na své zdroje to dnes napsal britský list Financial Times (FT). Nabídka akcií firmy provozující chatovacího robot Claude využívajícího AI by mohla patřit mezi největší, jaké se kdy uskutečnily.
Dovoz ruského plynu do Evropy skončí
Rada EU se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení veškerého dovozu ruského plynu do Unie do podzimu 2027. Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Zprávy ze dne 2. prosince 2025
Švédská Axis Group koupila českou firmu FF Group na rozpoznávání SPZ
Švédská společnost Axis Group, která nabízí síťové kamerové systémy, koupila českou firmu FF Group dodávající řešení pro rozpoznávání registračních značek. V české společnosti se zhruba 100 pracovníky získala 100 procent. Uvedla to v tiskové zprávě.
„Trh aplikací pro dopravu roste. Akvizice FF Group posílí naši konkurenceschopnost, znalosti a schopnosti v oblasti rozpoznávání registračních značek a dále upevní naše vedoucí postavení v oboru,“ uvedl generální ředitel Axisu Ray Mauritsson.
Wall Street dnes vykazuje známky stabilizace po včerejším výprodeji. Futures na hlavní indexy jsou mírně v plusu, což naznačuje, že se trh snaží částečně korigovat ztráty.
Pozornost se nadále soustředí na rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed). Trhy spekulují, zda Fed změní svůj tón ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb, což by mělo významný dopad na ocenění růstových akcií, zejména v technologickém sektoru. Technologické společnosti a firmy zabývající se umělou inteligencí, které v posledních měsících výrazně přispívaly k růstu trhů, jsou nyní nejcitlivější na výkyvy tržního sentimentu a na měnící se očekávání ohledně měnové politiky.
Více zde.
Kreml: Pokles dovozu ruské ropy do Indie je zřejmě jen přechodný
Pokles dovozu ruské ropy do Indie je možná jen přechodný, Moskva se totiž chystá dodávky zvýšit a obejít západní sankce. Řekl to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Západní státy na dovoz ropy z Ruska uvalily sankce, aby tak Moskvě omezily zdroj příjmů k financování války na Ukrajině. Rusko ale ropu i zemní plyn dál vyváží, zejména do Číny a do Indie.
Ruský prezident Vladimir Putin se chystá na dvoudenní návštěvu Indie, do země by měl přijet ve čtvrtek a jednat bude mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím. Jedním z témat budou obchodní vztahy, včetně vývozu ruských energií do Indie, uvedla agentura Reuters. Indie je třetím největším dovozcem i spotřebitelem ropy na světě.
Hlavní americký akciový index S&P 500 do listopadu zpevnil o 17 procent
Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce listopadu zpevnil téměř o 17 procent. Index trhu Nasdaq, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, vzrostl o více než 21 procent. Výrazné zisky si připisují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů letos vedou akcie těžařů drahých kovů, hlavně zlata, a dále zbrojařské firmy, evropské banky a podniky zaměřené na využívání vesmíru.
Miliardový tah FTMO: Koupě Oandy má vytvořit tradingový powerhouse
Společnost FTMO završila jeden z největších obchodů v historii českého fintechu: získala globální brokerskou platformu Oanda a míří tak k vybudování silného mezinárodního hráče ve světě tradingu. V první prosincový den vyvrcholil několikaměsíční proces schvalování napříč regulátory.
Více čtěte zde.
Výrobce čipů Marvell jedná o koupi start-upu Celestial AI
Americký výrobce čipů Marvell Technology je v pokročilé fázi jednání o akvizici technologického start-upu Celestial AI, který vyvíjí novou generaci čipových technologií pro umělou inteligenci (AI) a datová centra. Transakce v řádu několika miliard dolarů by mohla být oznámena už brzy a uskuteční se v hotovosti a v akciích. S odvoláním na zdroje obeznámené s transakcí to napsal server The Information.
Zprávy ze dne 1. prosince 2025
Ceny ropy po zasedání OPEC a útocích ukrajinských dronů na ruskou stínovou flotilu rostou.
Barel Brentu přidává 1,3 pct. a je lehce nad 63,20 dolaru.
Koruna zůstala na začátku týdne k euru téměř beze změny, posílila k dolaru
Kurz koruny zůstal na začátku týdne vůči euru téměř beze změny, oproti pátečnímu závěru posílila česká měna o haléř na 24,16 Kč/EUR. K dolaru si koruna polepšila o sedm haléřů na 20,77 Kč/USD.
Bitcoin se vrátil pod 90 000 USD, klesá i cena kryptoměny ether
Cena bitcoinu se v pondělí vrátila k poklesu a je zpět pod 90 000 USD (1,87 milionu Kč). Za den je slabší asi o pět procent. Spolu s bitcoinem klesá i cena kryptoměny ether, která odpoledne odepisovala kolem sedmi procent pod 2830 USD. Na trhu podle analytiků sílí averze k riziku, protože ceny kryptoměn v listopadu klesly nejvíce od poloviny roku 2021.
Více čtěte zde.
Rozpočet míří k hraně plánu. Deficit je nižší než loni, ale stále extrémně vysoký
Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu vzrostl na 232,4 miliardy korun, což je méně než loni, ale stále jeden z nejhlubších deficitů v historii. Příjmy rostou díky vyššímu výběru daní a pojistného, výdaje táhnou hlavně sociální dávky a výrazně dražší obsluha státního dluhu. Odborníci varují, že bez změny struktury rozpočtu nelze dlouhodobé deficity řešit, a upozorňují na omezený prostor pro investice.
Více čtěte zde.
Hospodářská komora čeká vyšší růst ekonomiky, než predikovala před létem
Česká ekonomika letos podle prognózy Hospodářské komory vzroste o 2,4 procenta, tedy o 0,4 procentního bodu více, než očekávala v červnové predikci. V roce 2026 podle prognózy tempo růstu mírně zpomalí na 2,3 procenta, v roce 2027 ale očekává zrychlení až na 2,7 procenta. To by znamenalo nejvyšší tempo růstu od roku 2022.
Cena stříbra zdolala rekord
Cena stříbra k okamžitému dodání překonala další rekord. V pondělí dopoledne se vyšplhala na 57,86 dolaru za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), uvedla agentura Reuters. Od ledna je stříbro podle Reuters výše o více než 90 procent. Analytici zároveň upozorňují, že letošní výnosy z držení stříbra překonávají i jiné drahé kovy včetně zlata.
„Stříbro letos od začátku roku zažívá historický růst a potvrzuje svou pozici nejdynamičtějšího drahého kovu,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že stříbro se stále víc uplatňuje v technologiích – například při výrobě elektromobilů, solárních panelů nebo komponentů pro umělou inteligenci (AI). Průmyslová poptávka podle něj roste rychleji než produkce.
Vím, kdo bude předsedou Fed, řekl Trump
Prezident Donald Trump v neděli oznámil, že se rozhodl, koho vybere jako příštího předsedu Federálního rezervního systému, poté co dal jasně najevo, že od svého kandidáta očekává snížení úrokových sazeb.
„Vím, koho vyberu,“ řekl Trump novinářům v letadle Air Force One na cestě zpět do Washingtonu, aniž by jmenoval svého kandidáta. „Oznámíme to,“ dodal.
Trump často kritizoval současného šéfa Fedu Jeromea Powella za to, že nedokázal rychle snížit úrokové sazby, a dal najevo, že chce předsedu, který bude prosazovat snížení sazeb důrazněji. Lidé obeznámení s touto záležitostí minulý týden sdělili agentuře Bloomberg News, že za pravděpodobného nástupce Powella je považován ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Kevin Hassett, hlavní ekonomický poradce Trumpa.
Nedávné oživení na Wall Street se na začátku prosince zpomaluje, což je sezónně příznivé období pro akciový trh díky takzvanému „Santa Claus Rally“. Nejvýraznější ztráty zaznamenávají kontrakty na Nasdaq 100 (US100: -0,9 %) a malé společnosti Russell 2000 (US2000: -0,8 %), mírnější poklesy zaznamenávají US500 (-0,7 %) a US30 (-0,5 %). EU50 klesl o 0,4 %, podobně jako DE40, který smazal zisky z posledních dvou seancí.
Více zde.
Oboustranný obraz Josefa Čapka Nevěstka se vydražil za rekordních 30,6 milionu
Oboustranný obraz Nevěstka od Josefa Čapka se dnes v aukci pořádané Galerií Kodl vydražil za 30,6 milionu korun včetně aukční přirážky. Dosavadní autorský rekord Josefa Čapka byl 18 milionů korun za obraz Chlapec ulice, který byl vydražen v roce 2022. Vyvolávací cena obrazu Nevěstka byla osm milionů korun. ČTK o tom informovala Terezie Kaslová z Galerie Kodl.
Na aukci byl dnes také dorovnán autorský rekord Emila Filly, jeho obraz Čtenářka se vydražil za 32,4 milionu korun včetně aukční přirážky. V roce 2021 se za stejnou sumu vydražilo Fillovo dílo Hlava starého muže.
Zprávy ze dne 28. listopadu 2025
Americký dolar směřuje k největšímu týdennímu poklesu od července
Americký dolar směřuje k největšímu týdennímu poklesu od konce července. Obchodníci podle agentury Reuters zvyšují sázky na snížení úrokových sazeb na příštím zasedání americké centrální banky (Fed). Kvůli výpadku způsobenému problémem s chlazením v datových centrech CyrusOne nebylo několik hodin možné obchodovat na platformě společnosti CME Group.
Americké akcie dnes při zkráceném obchodování po Dni díkůvzdání posílily. Širší index S&P 500 přidal 0,54 procenta na 6849,09 bodu.
Akcie na pražské burze letos rostou, PX do konce listopadu stoupl o 42 procent
Akcie na pražské burze za 11 měsíců letošního roku výrazně vzrostly a index PX si od počátku ledna do konce listopadu připsal 41,6 procenta na 2493,1 bodu. Během listopadu se dostal na dosavadní maximum. Nejvíce posílily akcie Doosan Škoda Power, které se obchodují na hlavním trhu burzy od 6. února. Naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy, řekl makléř Wood & Company Tomáš Hazucha. Za celý loňský rok pražská burza vzrostla o 24,5 procenta.
„Burza letos navázala na růst z konce minulého roku. Letošní obchodování začala na 1760,17 bodu. Poté ale rychle rostla a 18. února se poprvé ve své historii dostala přes 2000 bodů, následně 14. srpna přes hranici 2300 bodů. Poté klesla pod tuto hranici, ale s koncem září vystoupala na nové rekordní hodnoty. Hranici 2400 bodů burza překonala 3. listopadu a na dosud nejvyšší závěrečnou hodnotu 2502,88 bodu se dostala 12. listopadu. Následně ve druhé půlce listopadu zaznamenal pražský trh korekci, ovšem poslední listopadový týden opět začal růst,“ popsal vývoj makléř Wood & Company Tomáš Hazucha.
Blížíme se k poslednímu měsíci obchodování na mezinárodních finančních trzích v roce 2025. V nadcházejícím týdnu se investoři zaměří především na klíčová data z USA před zasedáním Fedu, další jednání o mírovém plánu mezi Ukrajinou a Ruskem a komentáře Uedy z japonské centrální banky, které naznačí, zda v prosinci dojde ke zvýšení sazeb v Japonsku. Z těchto důvodů se vyplatí sledovat US2000, OIL.WTI a USDJPY.
Více zde.