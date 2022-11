Karel Janeček: Názory, program a kandidatura na prezidenta | E15.cz

Janeček ruskou agresi tvrdě odsoudil již první den konfliktu na sociálních sítích.

„Jsem pro okamžitou materiální a politickou pomoc Ukrajině a Ukrajincům. Jsem pro vyloučení Ruska ze všech mezinárodních struktur a organizací. Jsem pro vyloučení Ruska z mezinárodního bankovního systému SWIFT a zmrazení veškerých aktiv, spojených s ruskými představiteli,“ vyjádřil se Janeček na svém instagramovém profilu i na facebooku.

Ukrajina v jeho očích bojuje nejen o své území, ale o budoucí směřování „lidskosti na planetě“. Rusko podle něj vyhlásilo konflikt všemu živému, nezávislému a svobodnému.

Jasně se vymezil například vůči tvrzení Rusů, že se Ukrajina chystá použít takzvanou špinavou bombu.

V souvislosti s válkou vešel ve známost také rozhovorem pro Deník N, ve kterém se přirovnal k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. „Cením si Zelenského, i já jsem zažil situace na hraně, třeba kolem seskoků padákem,“ uvedl Janeček.

Za svůj výrok sklidil vlnu kritiky mimo jiné i proto, že porušil licenční práva, když rozhovor zdarma zpřístupnil na svých stránkách. Janečkovi se nelíbil především titulek, který byl podle jeho názoru zavádějící.

Zájem médií vyvolal Janečkův projev na Českém slavíkovi, ve kterém vyjádřil svůj názor na pandemickou situaci. „Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje,“ prohlásil mimo jiné.

Očkování dětí proti nákaze nepovažuje miliardář za nutné. „Společenský nátlak a vyvolávání strachu odpírá možnost svobodné volby,“ sdělil. Televize Nova, na které se Český slavík vysílal, se od vyjádření distancovala s tím, že pořad je připravován externí firmou, která odpovídá za jeho kvalitu. Ohradily se i některé české celebrity.

Janeček se pak vyjádřil ke kritice na sociálních sítích, kde uvedl, že si za svými názory stojí. Vědecké poznání však plně respektuje. S Janečkem také po proslovu ukončil spolupráci Nadační fond Neuron.

Česko se podle osmačtyřicetiletého Janečka nachází v naprosto klíčovém okamžiku historie a prochází ultimativní zkouškou, ve které musí obstát. „ Věřím, že budeme úspěšní a že se tak můžeme stát vzorem nejen pro Evropu, ale i pro celý svět," řekl. Voliče plánuje oslovit vizí svobodné, úspěšné a prosperující země. Svou kandidaturu vnímá jako příspěvek k realizaci této vize.

Na svou podporu spustil projekt Tohle jsme my. Za cíl mu dává, aby na základě celospolečenské diskuse vytvořil "společenskou ústavu" pro úspěšnou, sebevědomou a sociálně ohleduplnou budoucnost České republiky. Postavit ji chce na pěti prioritních oblastech, mezi kterými je důraz na vzdělávání, spravedlivý stát nebo zdravý a aktivní život.

Slibuje boj proti korupci nebo podporu matkám samoživitelkám a seniorům. Za důležité považuje prosazování zdravého životního stylu, aby lidé získali cestou fyzické aktivity přirozenou imunitu. Chce, aby Česko nebylo montovnou, ale průmyslovou, uměleckou a vědeckou velmocí a inspirací pro celý svět. Za důležité proto považuje věnovat se inovacím, digitalizaci státní správy, životnímu prostředí a rozvoji podnikatelského prostředí.

Další část kampaně, kterou pojmenoval Tohle je Karel, zahájil na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ta by ve třech fázích – Poznej Karla, Potkej Karla, Zvol Karla – měla vést až k Janečkovu vítězství. Republiku proto oblepil plakáty, na kterých jezdí na jednokolce nebo svlečený do půli těla dělá stojku u vody.

Netradiční je i způsob vedení kontaktní kampaně. Janeček si v každém kraji vybral horu, kterou s příznivci v průběhu letních a podzimních měsíců zdolá. Mladší generaci se snaží zaujmout snahou přenést část kampaně do metaversu. V spolupráci se společností Somnium Space už představil svého avatara, který by jí měl voliče provázet.

We are extremely excited to announce that Karel Janecek (@janecek252) has officially partnered with @SomniumSpace as a #Metaverse to officially run his 2023 Czech 🇨🇿 presidential campaign. Stay tuned for more announcements soon. #PresidentialElection #volby2023 pic.twitter.com/7wriNfebBi