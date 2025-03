„Americká kryptorezerva pozvedne toto kriticky důležité odvětví po letech podlých útoků Bidenovy administrativy. To je důvod, proč můj dekret o digitálních aktivech nařídil prezidentské pracovní skupině, aby americké kryptorezervy zahrnovaly XRP, solanu a cardano (jde o jedny z největších alternativních kryptoměn, pozn. red.). Zajistím, že se z USA stane světová kryptovelmoc," napsal Trump k prvotnímu zděšení mnoha držitelů bitcoinu kvůli tomu, že jeho příspěvek neobsahoval žádnou zmínku dominantní kryptoměny.

„A samozřejmě bitcoin a ether, stejně jako další cenné kryptoměny, budou srdcem těchto rezerv," dodal prezidentský účet o několik desítek minut později. V reakci na tato oznámení cena bitcoinu ihned vzrostla o sedm tisíc dolarů na 93 tisíc, kurz cardana poskočil dokonce o polovinu. O nižší desítky procent náhle posílily také solana a XRP. Přestože americká kryptorezerva ještě nevznikla, znění Trumpova příspěvku dává spekulantům naději, že se tak stane.

VIDEO: Česká národní banka by měla kromě zlata kupovat i bitcoin, říká oceněný ekonom Ladislav Krištoufek v pořadu Flow

FLOW: S cihlou zlata se vyfotíte líp, než s bitcoinem. ČNB to dělá pro PR, ze stejného důvodu by měla nakoupit kryptoměnu, míní Krištoufek • e15

Dosud mohli na vznik amerických kryptorezerv pomýšlet jen velmi opatrně. Trumpův dekret o digitálních aktivech, který podepsal krátce po nástupu do funkce, neukládal Trumpovu zmocněnci pro krypto a AI Davidu Sacksovi za úkol vytvoření tohoto druhu rezerv, ale „jen“ prozkoumání jeho potenciálu.

Přesněji řečeno potenciálu vytvoření národní „zásoby“ digitálních aktiv. Aktuální Trumpovo vyjádření proto kryptokomunita vnímá pozitivně hned ze dvou důvodů: prezident de facto uvádí, že rezerva vnikne. A zároveň píše výslovně o rezervě a nikoliv už o „zásobě“. Jak upozornila moderátorka podcastu Unchained Laura Shinová, v obou pojmech je potenciálně zásadní rozdíl.

„Zatímco aktiva do rezerv by musela vláda aktivně nakupovat, zásobu by vytvořila z toho, co už vlastní,“ uvedla Shinová. Spojené státy drží minimálně desítky tisíc bitcoinů, které získaly zabavením z trestních kauz.

Komunita vlastníků virtuálních mincí doufá, že se další podrobnosti o možné podobě amerických kryptorezerv, respektive kryptozásob, dozví nejpozději v pátek, kdy má Trump v Bílém domě hostit Crypto Summit. Tento sled události vrací optimismus na trh s virtuálními mincemi, který si v posledních dnech prošel mohutným otřesem.

V pátek kurz bitcoinu klesl i vlivem geopolitické nejistoty a obav ze zavádění cel ze strany USA poprvé od listopadu pod 80 tisíc dolarů. Tvrdý zásah dostaly i další digitální měny. Cena druhé největší kryptoměny ether se ten den pohybovala poblíž nejnižší úrovně od konce roku 2023.

Bitcoin, krypto a pochybnosti

„Rozumím myšlence bitcoinových rezerv. Nesouhlasím s ní, ale chápu ji. USA udržují zlaté rezervy a bitcoin je obdobou digitálního zlata, které je lepší než to analogové. Pak by dávalo smysl vytvořit i bitcoinové rezervy. Ale jaký by mělo smysl do nich zahrnovat i kryptoměny jako XPR? Proč bychom kčertu něco takového potřebovali?“ glosuje situaci známý kritik kryptoměn a obchodník se zlatem Peter Schiff.

A poukazuje na možnou stinnou stránku nápadu s kryptorezervami. „Kdyby Donald Trump použil svou sociální síť k manipulaci s cenou akcií s cílem nechat vydělat své rodině a přátelům, bylo by to protiprávní a hrozilo by mu sesazení. Ale v případě krypta je vše úplně legální,“ tvrdí Schiff.

Spekulace, že na záměru s kryptorezervami vydělají spíše než Spojené státy Trumpovi insideři, přiživují také některé pozoruhodné sázky. Během víkendu si neznámý spekulant pustil do mimořádně riskantního obchodu, kdy si na bitcoiny a ethery v hodnotě čtyř milionů dolarů otevřel padesátinásobnou páku. To znamená, že si krátkodobě půjčil na pomyslný nákup kryptoměn v hodnotě 196 milionů dolarů.

Díky načasování této operace těsně před Trumpovo oznámení ale spekulant vydělal po jejím včasném ukončení sedm milionů dolarů za jediný den. Prezident USA ovšem již dříve obhajoval virtuální měny jako XRP, solana nebo cardano slovy, že jde původem o americké projekty. V rámci jeho doktríny „Amerika na prvním místě“ by tak podle něj také zasluhovaly podporu.