LOH Tokio 2021 | Olympiáda a peníze: bohatství základ úspěchu? | E15.cz

Z olympijských her je už dlouhou dobu nejen mimořádná sportovní, ale také byznysová událost. Do jaké míry ale peníze ovlivňují i to, kolik si jednotlivé země odvezou medailí? Interaktivní grafy E15.cz srovnávají počty získaných cenných kovů k poměru HDP či lidnatosti jednotlivých zemí.