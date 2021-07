Česká stopa na olympijských hrách od dob „Bohemie“ | E15.cz

Letní olympijské hry v Tokiu jsou už v plném proudu a čeští fanoušci bedlivě sledují, zda a popřípadě kdo by mohl letos přivézt medaile. Odpověď na tuto otázku neznáme. Víme ale, kolik medailí přivezli naši sportovci od vzniku novodobých Olympijských her, které začaly v Aténách roku 1896. Také víme, kdy dopadli nejlépe v rámci celkového medailového žebříčku, anebo naopak nejhůře. V infografice také uvidíte, kolik se LOH účastní sportovců a kolik je těch českých. Uvidíte také množství dalších pozoruhodných údajů.

Od vzniku novodobých Olympijských her prošlo naše území řadou změn. Naši sportovci se prvních několika her účastnili za Rakouska-Uherska. V této době figurovali ve statistikách jako „Bohemia“. Po první světové válce se pak v tabulkách objevuje označení „Czechoslovakia“. To pak v zápisech her vydrželo desítky let a změnilo se až po rozpadu Československa. Od Letních olympijských her v Atlantě v roce 1996 čteme v medailovém pořadí „Czech Republic“.