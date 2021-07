Nešťastná výprava českých olympioniků do Tokia vyjde na 56 milionů | E15.cz

Doprava sportovců na letní olympijské hry v Tokiu, ubytování a další služby spojené s českou výpravou vyjdou státní rozpočet na 56 milionů korun. Dalších 11,5 milionu korun uhradí Český olympijský výbor, informoval mluvčí organizace Tibor Alföldi. Kvůli pravděpodobnému nedodržování protiepidemických opatření ve vládním speciálu, kterým do Japonska minulý týden odletělo 42 sportovců a členů realizačního týmu, zřejmě část peněz přijde nazmar.

O olympijské hry, které začínají v pátek, kvůli pozitivnímu testu na koronavirus přijdou nejméně čtyři čeští sportovci, pozitivní test měli i lékař a trenér plážových volejbalistek. Všichni jsou v izolaci, nesmějí na slavnostní zahájení her ani na své závody. Stát přitom výpravu na vrcholnou sportovní akci zadotoval více než padesáti miliony korun.

„Největší výdaj bude za dopravu včetně nadváhy, dále pak ubytování, jednotné oblečení výpravy, cargo, stravné, ratecard, což je nájemné v olympijské vesnici,“ vyjmenovává Alföldi. „Dále jde o lékařské zabezpečení, ať už personální, nebo o lékařský materiál. Také vše kolem covidu, odběry a podobně,“ pokračuje mluvčí. Další peníze spolklo pojištění výpravy, místní přeprava a řada drobnějších výdajů od akreditace, přes průvodce až po telefonní služby.

Český olympijský výbor přispěl sportovním svazům, jejichž svěřenci se kvalifikovali na hry, více než jedenácti miliony korun. Konkrétně to bylo sto tisíc korun na jednoho účastníka olympijských her.

Náklady na výpravu jsou vyšší než v minulých letech. Například výprava na poslední zimní olympijské hry v Pchjongčchangu v roce 2018 vyšla na 43,5 milionu korun. Minulé letní olympijské hry v Rio de Janeiru v roce 2016 stály téměř 49 milionů korun, náklady na předchozí ročníky se pohybovaly mezi třiceti a čtyřiceti miliony korun.

Český olympijský výbor už v posledních měsících upozorňoval, že se letošní výprava prodraží kvůli posunutí her o rok, ale i kvůli nákladům na bezpečné cestování, zajištění ochranných pomůcek a testování. Vícenáklady odhadl na dvacet milionů korun.

Výbor nyní čelí vyšetřování ze strany ministerstva zdravotnictví kvůli možnému zanedbání protiepidemických pravidel při letu do Tokia. Cestující podle všeho neměli na mnohahodinovém letu nasazené roušky.

„Musíme dostat seznam cestujících, kteří neměli roušku. Také bychom žádali informace o jejich rozsazení a jejich pohybu na palubě. Poté jim můžeme uložit pokutu,“ uvedla šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Událost chce prošetřit také Český olympijský výbor. „Muselo tam dojít k lidské chybě, k nesplnění některých protokolů, takže jsme se rozhodli pro vyšetřování,“ uvedl šéf výboru Jiří Kejval pro Radiožurnál. „Chtěli bychom vědět úplně přesně, kde se nastala chyba, kdo za to mohl a kde to vzniklo,“ řekl. Kejval považuje situaci za tragédii pro sportovce a jejich partnery, kteří nemohou na hrách startovat. „Není možné, aby to zůstalo bez odpovědi,“ dodal.