LOH Tokio 2021 | OLYMPIJSKÉ PENÍZE: Autonomní autobus nebo pomocný oblek. Technologie posouvají olympiádu | E15.cz

Letošní olympijské hry jsou protkané moderními technologiemi. Kvůli absenci fanoušků sice nebude jejich potenciál zcela naplněn, i tak ale budou významným prvkem probíhajícího sportovního svátku.

Zřejmě nejviditelnější jsou vozy automobilky Toyota. Do logistiky her se z garáže Toyoty zapojujíí autonomní minibusy, auta na vodíkový pohon nebo autobusy poháněné elektřinou. Toyota si vzala na starost také přepravu olympioniků a paralympioniků uvnitř areálů, k překonání „posledního kilometru“ vyrobila elektrické přepravníky, které ze všeho nejvíce připomínají futuristická golfová vozítka. K tomu Toyota přispěla i roboty pro přepravu atletického náčiní, které dokážou kopírovat trasu lidského organizátora a zastat tak těžkou práci.

Méně viditelný je pomocný oblek od Panasoniku. Posilovač, který vypadá jako z dílny filmového Tonyho Starka, pomáhá organizátorům her při přesouvání těžkých předmětů. Díky tomu má logistika her probíhat bez problémů a organizovaně, přesně tak, jak se to od Japonska očekává.

Podporovat olympioniky přímo na místě bohužel není možné. Velká škoda je to zejména u jachtingu, jelikož tokijští organizátoři ve spolupráci společností Intel a Alibaba připravili padesátimetrovou obrazovku, která díky vysoce kvalitnímu rozlišení a 5G sítím dokáže v reálném čase přenášet kamerový přenos. To u jachtingu, kdy se účastníci závody vydávají na širé moře, přináší nový zážitek z celého klání. Zkrátka kombinace televizního vysílání a reálného světa.

S účastí fanoušků se pojilo i zajištění bezpečnosti díky technologii rozpoznávání obličej, nebo pomocní roboti, kteří byli vyvinuti pro přenos zavazadel a poskytování informací. Bohužel nepřítomnost fanoušků znamená i menší využití technologických inovací. Ale nemusíme zoufat, už příští rok pořádá zimní olympiádu Čína, která si podobnou příležitost ukázat svou technologickou vyspělost nenechá ujít.