Olympiáda v Tokiu 2021 | ONLINE: výhry, prohry a byznys | E15.cz

"Jsem rád, že po tom, co v Riu se českému střelectví nepodařilo získat žádnou medaili, jsme tady s Davidem rozjeli novou sérii," řekl Lipták se zlatou medailí na krku. "Ještě mi to nedochází. Těším se domů, až si v klidu pustím celý záznam. Strašně rychle to uteklo," prohlásil.

"Chtěl jsem udělat ještě jednu medaili, ale nevěřil jsem, že se to povede takhle pozdě. V Riu jsem měl čtyřicet dva, takže tam by se to hodilo víc. Bylo to pro mě překvapení," řekl Kostelecký.