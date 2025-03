Důchodci přicházejí o tisíce korun státní pomoci s bydlením. A často zbytečně

Nárok na získání příspěvku vzniká v okamžiku, kdy domácnost vydává za bydlení v pronajatém nebo ve vlastním bytě či rodinném domě více než třicet procent svých čistých příjmů. Kromě nájmu se započítávají také otop, elektřina, plyn, vodné a stočné a služby. Hypotéku do žádosti zahrnout nelze.

Statisíce seniorů bez pomoci

Neziskový sektor odhaduje, že příspěvek na bydlení nečerpají až statisíce seniorů, a to přesto že by si poměrně zásadně vylepšili svoji životní situaci. „Výše příspěvku se pohybuje v řádu až několika tisíc korun měsíčně, záleží na počtu lidí v dané domácnosti,“ říká Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Finanční rozpětí dávky se obvykle pohybuje od 3614 korun pro jednoho až dva členy domácnosti po 5700 pro čtyři a více lidí žijících v jednom bytě nebo rodinném domě. V některých případech to ale může být i více.

Hlavní důvody, proč převážně důchodci o dávku nežádají, jsou dva. „Spousta z nich se stydí, protože sociální pomoc státu vnímají jako společenské stigma. Často jim také chybějí digitální kompetence potřebné pro vyplnění žádosti,“ dodává Hůle.

O dávku lze zažádat buď osobně na úřadu práce, na některých pobočkách České pošty, nebo přes internetovou aplikaci Jenda ministerstva práce a sociálních věcí.

Strmý nárůst celkových výdajů, které si příspěvek na bydlení v posledních dvou letech vyžádal, způsobila energetická krize vyvolaná vpádem Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 a krach společnosti Bohemia Energy. „Ačkoliv to v současnosti už není tak žhavé téma, náklady na energie jsou stále vysoké,“ upozorňuje Hůle.

Na druhé straně existuje mnoho příjemců dávky, jejichž potřebnost je minimálně sporná. Protože stát zatím nezkoumá majetkové poměry žadatelů, na finanční pomoc s bydlením dosáhnou i ti, kteří hmotným nedostatkem netrpí. Například proto, že mají naspořené statisíce korun.

Reforma dávkového systému

Kromě seniorů nečerpají pomoc i další skupiny potřebných, zejména samoživitelky. Podle odborníků je odrazuje stejně jako starší lidi nutnost vyplňovat složité formuláře na internetu.

Podle zprávy o stavu chudoby, kterou vypracovala Charita ČR společně s dalšími organizacemi, sociální dávky včetně příspěvku na bydlení aktuálně pobírá zhruba šest procent domácností, třebaže v souhrnu by na ně mělo nárok až 29 procent.

Zjednodušení má přinést reforma dávkového systému projednávaná Poslaneckou sněmovnou. Počítá se sloučením přídavku na dítě, příspěvku a doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí do jedné dávky. Nově se bude posuzovat i majetek žadatelů.

Změny mají podle ministerstva práce a sociálních věcí motivovat lidi k práci a řešení nepříznivé situace, ocenit aktivitu a péči o děti, omezit práci načerno i byznys s chudobou a zároveň odstranit situace, kdy daný člověk přijde o celou dávku, protože se mu jen nepatrně zvýšil příjem.

Přesto reforma podle expertů obsahuje několik nedořešených problémů. Týkají se podpory lidí v oddlužení a rizika zhoršené dostupnosti nájemního bydlení.

„Dopadne to na domácnosti, které systém nebude považovat za zranitelné,“ uvedl Samuel Galán ze společnosti PAQ Research. Zranitelné osoby jsou ty, které si nemohou dovolit pracovat kvůli věku nebo zdravotnímu stavu. To jsou často právě senioři.