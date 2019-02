Karambol na sjezdovce aneb Lyžovačka z pohledu právníka | E15.cz

Díky tomu, že nerespektujeme zásady bezpečnosti, zvyšuje se počet závažnějších srážek. „Především jde o přeceňování vlastních schopností, bezohlednou a riskantní jízdu a zároveň s tím pocit, že doporučované bezpečnostní prvky pro lyžaře a snowboardisty, jako například přilba, jsou nutné jen pro začátečníky,“ říká mluvčí Horské služby Radek Zeman. V loňském roce členové Horské služby ČR museli provést o 500 více zásahů než v roce 2017. Přičemž se zranilo přes 4 300 lidí při sjezdovém lyžování a přes 1 400 lidí na snowboardu.

Soudy kvůli lyžařským karambolům jsou časté

Se zvyšujícím se počtem nehod roste počet soudních pří. Většinou jde o nehody, kdy je obětí cizinec. „Nejvíce se na mne klienti obrací s žádostí o konzultaci v souvislosti s lyžařskou nehodou v zahraničí, zejména pak v Rakousku a Itálii. To jsou totiž časté destinace českých lyžařů a zároveň je zde běžné, že jsou nároky na náhradu škody vůči viníkovi lyžařské nehody pravidelně vymáhány prostřednictvím právního zastoupení. Mnoho advokátních kanceláří se tam na sportovní právo přímo specializuje,“ říká advokát Michal Hon.

Ublížení na zdraví

Nejčastěji z těchto nehod vznikají obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo těžké ublížení na zdraví. Pokud nehodu zaviníte, můžete se připravit až na stotisícové náklady. A to i v případě, že se jednalo jen o lehké zranění. „Uvedu příklad nehody z Rakouska. Klient zavinil srážku a způsobil poškozenému zlomeninu klíční kosti, která si vyžádala operativní řešení, měsíční pracovní neschopnost a následné rehabilitace. Vyplacená náhrada škody, včetně právního zastoupení poškozeného, přesáhla částku 700 000 korun, a to jsme se mimosoudním vyjednáváním dostali pod polovinu původně uplatněného nároku,“ vypočítává Michal Hon.

Jaké pojištění nás „ochrání“?

Před tímto problémem vám pochopitelně pomůže jen pojištění. Ale ne klasické cestovní. Musíte si k cestovnímu pojištění sjednat, jak se říká, „pojištění na blbost“.

„Cestovní pojištění kryje náklady pro případy, kdy máte zdravotní potíže a potřebujete navštívit lékaře. V případě, že někoho neúmyslně zraníte nebo způsobíte škodu, musíte být krytí ještě navíc odpovědnostní pojistkou, která může být sjednaná jako součást cestovního pojištění,“ říká Simona Kuldová, produktová manažerka z Direct pojišťovny. Odpovědnostní pojistka vám může krýt náklady na újmu na zdraví, nebo na životě poškozeného, včetně náhrady jeho nákladů na zdravotní péči a odškodnění za smrt.

Právní pohled

Podle odborníků není dobré se spoléhat na doprovodné pojišťovací produkty ke kreditním kartám, protože takové pojištění má často mnoho výluk a nízké limity. Pořádně si také prostudujte pojistné podmínky. „Pojištění musí zahrnovat krytí sportovních aktivit, tedy lyžování a snowboarding na vyznačených veřejných sjezdovkách. Pozor na případné omezení nadmořskou výškou. Pokud plánujete jezdit na zapůjčených lyžích nebo půjčeném snowboardu, je ještě nutné doplnit si k tomu navíc pojistku na sportovní vybavení,“ připomíná Simona Kuldová.

Pravidla chování pro lyžaře

Před cestou na lyže si prostudujte Pravidla pro lyžaře, která byla vydána Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Tato pravidla jsou jediným regulativem lyžařského sportu a obecně známou právní normou. Podle rozhodování nejvyššího soudu je jasné, že jsou považována na sjezdových tratích za závazná. Budou tak vodítkem při určování zavinění v konkrétních případech.

„Každý lyžař by měl věnovat pozornost zejména pravidlu číslo 3, což je volba jízdní stopy. De facto objektivizuje zavinění za případnou nehodu osobě, která byla při nehodě na sjezdovce výše, tedy přijela ze shora,“ dodává advokát Hon. Podle něj je ideální, pokud na sjezdovce jezdíte alespoň ve dvojici. Pokud by mělo dojít ke střetu, budete mít svědka, který by případně měl vyloučit vaše zavinění.

Pokud k nehodě došlo…

Když už k nehodě došlo, jako první samozřejmě zavolejte horskou službu a postupujte podle jejich pokynů. V případě, že jste v zahraničí, myslete na to, aby v protokole, který zaznamená horská služba nebo policie byla uvedena takzvaná výhrada neznalosti jazyka. Zajistíte si tak hladký průběh případného vyřízení odškodnění.

„I když se daným jazykem dorozumíte, v protokole se můžou objevit věci, které vyslýchaní neuvedli. Může se jednat o špatnou interpretaci výpovědi. V dalším průběhu řízení se to však dost těžko napravuje,“ radí Michal Hon.

Dále si vyžádejte veškeré kopie protokolů a nákresů, které budou v rámci výslechu zhotoveny. Pokud se vám něco nezdá, požádejte o opravu nebo dodejte další připomínky. V neposlední řadě hlaste událost vaší pojišťovně.

Neznamená to, že každá nehoda musí mít hned cestu k soudu. Pokud vám ale bude doručena výzva k náhradě škody, předvolání k výslechu nebo k soudnímu jednání, je dobré obrátit se na advokáta specializujícího se na sportovní právo. Včasná reakce může zmírnit případný negativní právní dopady rozporu. Spor rozhodně nepodceňujte. Nehody mívají totiž trestněprávní důsledky a případné nároky na náhradu škody se pohybují, zejména v zahraničí, v nemalých částkách.