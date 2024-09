Armádá nabízí pomoc vrtulníků a vyprošťovací techniky

Ministerstva obrany je v případě potřeby připraveno podpořit integrovaný záchranný systém při řešení následků vydatných dešťů. Armáda může nasadit dva vrtulníky i vyprošťovací techniku. Případné širší zapojení armády by musela schválit vláda.

„Armáda České republiky může prakticky okamžitě nasadit dva vrtulníky a dva ženijní odřady s vyprošťovací technikou a personálem,“ uvedli mluvčí ministerstva obrany a armády. Připravené zapojit se do pomoci jsou podle nich také státní podniky a příspěvkové organizace ministerstva, například svými ubytovacími kapacitami, zajištěním stravování nebo technikou.

„Pro oblast Čechy je armáda připravená nasadit jeden vrtulník Mi-17 (nebo W-3A) z 24. základny dopravního letectva Kbely s obslužným personálem a posádkou, který může vzlétnout během dne do 20 minut a do půlhodiny v noci, a to včetně víkendu,“ sdělili mluvčí. Vrtulník by podle nich podporoval integrovaný záchranný systém například evakuací osob, průzkumem terénu nebo přepravou osob a humanitární pomoci. Druhý vrtulník Mi-171Š je připravený na Moravě, vzlétl by z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou.

S pozemními pracemi, vyprošťováním vozidel či odstraňování následků živelních pohrom jsou připraveni pomoci ženisté z 15. ženijního pluku Bechyně. „Připravený je vždy jeden odřad pro Čechy a jeden pro Moravu, každý v počtu 16 osob. Oba ženijní odřady mohou dále provádět zajištění průchodnosti vodních toků, odstraňování naplaveného materiálu, kontrakcí bránících v průtoku vody, nebo provizorní opravy a utěsňování narušených hrází, přepravu pitné vody nebo výstavbě přemostění a výrobě elektrické energie,“ uvedli mluvčí.