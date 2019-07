Co si počít, když zlobí dodavatel elektřiny? | E15.cz

Zavolají nebo zaklepou na dveře a slíbí lepší ceny elektřiny i výhodnější služby. Z nové smlouvy se ale vyklube průšvih. Dodavatel je nespolehlivý, rád rozdává pokuty a nekomunikuje. Co s tím?

Není to tak dávno, co na energetickém trhu padly rekordní pokuty, protože dodavatel nejednal férově. Čtyřmilionovou sankci vyměřil Energetický regulační úřad společnosti Stabil Energy. „V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1 179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu. Pochybení se dopouští opakovaně,“ sdělil Jan Pokorný, radní ERÚ. Úřad firmě prokázal například užití agresivních obchodních praktik, kdy požadovala úhrady za služby, i když neměla platné smlouvy.

Už dříve regulátor pokutoval i jiné energetické společnosti. Za nekalé praktiky zaplatila například Bohemia Energy, Centropol Energy nebo One Energy Česká republika. Pokuty se pohybovaly ve výši stovek tisíc korun.

Postup Energetického regulačního úřadu uvítaly spotřebitelské organizace, mezi jiným například dTest. „Dozorový orgán rozhodnutím jasně ukazuje, že určitá forma jednání se spotřebiteli je nepřípustná a je ochotný za ni uložit citelnou sankci. Zpráva ze strany ERÚ je jasná: když budete používat nekalé obchodná praktiky a klamat zákazníky, musíte počítat s tím, že to bude mít následky,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Nejvíce stížností v historii

Zároveň ERÚ loni zaznamenal nejvíce podání spotřebitelů v historii. Celkem si na dodavatele stěžovalo 13 489 odběratelů. Na čele pomyslného žebříčku stojí dlouhodobě problémy s fakturací a platebními podmínkami, dále jsou to potíže se změnou dodavatele a smluvní sankce, následují problémy s odstoupením od smlouvy či výpovědí.

Podobné záležitosti řeší i spotřebitelské organizace. „Nekalou praktikou je uvádění nesprávných, nepřesných nebo neúplných informací, na jejichž základě se spotřebitel rozhoduje. Problémem jsou i agresivní praktiky při podomním prodeji nebo telefonátech či potíže s fakturací. Setkali jsme se i s tím, že zástupci dodavatele se vydávali za někoho jiného, například za zaměstnance ERÚ,“ doplnil Lukáš Zelený.

Petr Woff z projektu KupníSíla.cz zase upozorňuje na to, že prodejci se snaží svoji práci zefektivnit a minimalizovat riziko pokut za podomní prodej, který je už ve většině měst a obcí zakázaný, proto často využívají call centra. „Stále častěji také používají takzvaný křížový prodej – kromě energií zkoušejí prodávat i mobilní tarify, pojištění a další produkty. A objevují se snahy získat od zákazníka plnou moc na neurčito, aby prostředník mohl změnit spotřebitelova dodavatele kdykoli znovu bez jeho opětovného souhlasu,“ uvedl.

Jak pomůže regulátor

Lidé, kteří se s dodavateli dostanou do křížku, se mohou obrátit přímo na Energetický regulační úřad. Ten prozkoumá, zda a nakolik společnost porušila energetický zákon a zákon o ochraně spotřebitele. V krajním případě může udělit pokutu nebo dokonce odebrat licenci. „Z pohledu zákona o ochraně spotřebitele ERÚ nejčastěji uvaluje sankce kvůli porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik nebo za porušení informační povinnosti. Energetický zákon dodavatelé nejčastěji porušují nedodržením stanovené kvality dodávek a služeb, chybnou registrací u operátora trhu, odmítnutím sdělení data ukončení dodávky nebo uvedením nepravdivých a neúplných údajů při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele,” vysvětlil Michal Kebort, tiskový mluvčí úřadu.

Případy, které regulátor řeší, se liší nejen složitostí, ale také svým rozsahem a přístupem dodavatele. Některé kontroly a správní řízení se týkají jednotlivců, u jiných jsou řešeny tisíce pochybení naráz. Někteří dodavatelé přijmou verdikt první instance, jiní proti rozhodnutí podávají rozklad a proti jeho výsledku, byť již pravomocnému, se dále brání soudní cestou.

Lidé se mohou na úřad obrátit prostřednictvím telefonu, e-mailem nebo poštou. Odpovědí se většinou dočkají v řádu hodin, u složitějších dotazů to může být déle. Úřad se snaží využít mediaci, pokud je to možné. „Ta se zakládá na dobrovolné spolupráci dodavatele, kdy naši pracovníci kontaktují například ombudsmany jednotlivých společností a hledají společně řešení. To může nakonec spočívat třeba i v odpuštění sankce vůči spotřebiteli. Takový výsledek sice není pravidlem, ale není ani výjimečný,“ uvedl Michal Kebort.

Formálnějším postupem je pak mimosoudní řešení sporů, takzvané ADR, jehož délka většinou nepřesáhne čtyři měsíce. Také s ním ERÚ spotřebitelům pomáhá.