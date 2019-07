Ekologické bydlení od roku 2020: Jaké změny budou brzy platit? | E15.cz

Co to znamená nulová spotřeba energie? Pokud řekneme, že máme budovu s téměř nulovou spotřebou energie, mělo by jít o budovu, která má nižší spotřebu energie o 20 procent v porovnání s rokem 1990. Budova dále musí splňovat požadavek snížení hodnoty neobnovitelné primární energie. Pokud jde o rodinné domy, je to o 25 procent, u bytových domů o 20 procent, u dalších budov o 10 procent.

Co bude po roce 2020

Rodinné domy, které se budou stavět po roce 2020 by měly mít maximální spotřebu okolo 70-80 kWh na m2 ročně. Tato hodnota už poukazuje na nízkoenergetickou stavbu. Měli bychom mít obavu z prodražení se stavby? „Kdo stavěl domy odpovědně, ten vlivem nové normy zdražovat nemusí. Nové materiály umožňují stavět nízkoenergetické budovy dokonce i bez použití zateplení,” říká David Mencl, ředitel společnosti Ekonomické stavby.

Neobnovitelná primární energie

V této oblasti je důležitý výběr vhodného zdroje vytápění a ohřívání teplé užitkové vody. V tomto případě nejde jednoznačně říct, které řešení je nejlepší. Je na každém, jaké technické řešení využije – fotovoltaické systémy, rekuperační jednotky či tepelná čerpadla atd.

Při dobrém návrhu lze parametru dosáhnout i bez využívání obnovitelných zdrojů. Podle Mencla je tak systém dobře nastaven, neboť nestraní konkrétním dodavatelům. Nové normy podle něj navíc pomohou ochránit konečné zákazníky, kteří si jinak výhodnost domu neuměli správně a komplexně spočítat.

Rekonstrukce bytových domů

Požadavky téměř nulové spotřeby se týkají též budov procházejících rozsáhlejší renovací. Nemusíme se ale bát radikálních změn. U panelových domů začala modernizace už v roce 2014. Nejdále jsou v tomto ohledu procesy zateplování plášťů bytových domů.

„Zateplování má největší tradici, což znamená, že u nejstarších realizací bylo nutné provést kontrolu stavu a funkčnosti. V řadě případů bylo kvůli nedostatečné tloušťce tepelné izolace nutné provést dodatečné zateplení, aby jeho stav odpovídal současným požadavkům,” popisuje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Do roku 2020 by revizí mělo projít 600 000 bytů.

Další v řadě bude snižování energetické náročnosti domů. Sem se řadí snižování nákladů na zásobování teplem a ohřev teplé vody nebo instalace systémů řízeného větrání s využitím rekuperace vzduchu. „Právě po těchto opatřeních čekáme v následujících letech značnou poptávku. Ostatně již ve druhé etapě oprav za období 2014-2020 se odhaduje, že se do nich investuje třikrát více peněz než do zateplení, které již má zkrátka většina domů provedené,” doplňuje Vysloužil.

Proč zvyšovat ekologičnost? Jedním důvodem je redukce tvorby oxidu uhličitého. Podle údajů Evropské komise připadá okolo 40 procent z celkové produkce oxidu uhličitého právě na provoz budov.