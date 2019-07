Hypotéky pro mladé. Jak banky zvýhodňují lidi do 36 let? | E15.cz

Zvlášť ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, je málo cenově dostupných bytů a do toho ještě loni zpřísnily hypotéky. Ministerstvo financí proto přišlo na jaře s nápadem, že by mladší lidé do 36 let mohli získat hypotéky za lepších podmínek než ostatní žadatelé.

Našetřit třeba i milion

Kdo chce nyní bydlet, musí mít totiž našetřeno, taková jsou nová pravidla, která loni v říjnu zavedla Česká národní banka (ČNB). Poměr výše úvěru k hodnotě zastavěné nemovitosti (tzv. LTV) musí být nad 80 procent. Lidé, kteří si chtějí například koupit byt, proto musí mít našetřeno 20 procent z jeho hodnoty.

Právě to komplikuje mladým, kteří chtějí vlastní bydlení, život. „Při cenách nemovitostí v některých lokalitách to může znamenat, že klient potřebuje mít uspořenu částku přesahující i milion korun. Tato podmínka pak pro řadu nejen mladých lidí představuje velkou bariéru pro získání hypotéky,“ sdělila Jana Karasová z AirBank.

Zároveň nesmí výše splátky, resp. součet všech splátek úvěrů, které žadatel splácí, přesáhnout 45 procent jeho měsíčního čistého příjmu. Pro mnoho mladých rodin nebo párů je náročné taková kritéria splnit.

Mírnější pravidla pro mladé

Do hledání řešení se pustilo ministerstvo financí, které přišlo s návrhem zmírnění podmínek hypoték pro mladé lidi. Jak už dříve uvedla tisková mluvčí ministerstva financí, Anna Fuksová, mladí by si podle návrhu zákona mohli vzít v bance na nemovitost hypotéku až o 10 procent nad limit, jenž ČNB stanoví ostatním. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu až o 5 procent více než starší lidí. Celková hypotéka by mohla být vyšší než u jiných žadatelů.

„Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou s nižšími příjmy a úsporami, které jim však většinou v následujících letech vzrostou. Proto jsme jim v návrhu úvěrové ukazatele zmírnili," sdělila Anna Fuksová na jaře letošního roku. Návrh zákona je ve shodě s ČNB. „Podařilo se najít kompromis,“ potvrdila mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Novela ještě musí projít schvalovacím kolečkem. Na začátku června novou legislativu posvětila vláda a zamířila k poslancům.

Zvýhodnění mladých u bank

Banky prozatím přistoupily k řešení otázky hypoték pro mladé různě. Například Stavební spořitelna České spořitelny, Buřinka, se rozhodla zvýhodněné nabídky na první bydlení zavést. „Umožňujeme čerpat hypoteční úvěr až do výše 90 procent LTV. Tuto nabídku neomezujeme věkem, ale směřujeme ji na pořízení prvního bydlení. Zároveň umožňujeme doložení účelového použití Hypoúvěru od Buřinky zjednodušeným způsobem, a to pouze aktualizací odhadu nemovitosti,“ uvedla tisková mluvčí Monika Kopřivová. Podle ní si tento produkt od začátku roku sjednalo 54 procent lidí ve věku do 36 let.

Další možností, kterou Buřinka nabízí je nezajištěný úvěr na pořízení družstevního bydlení až do výše 2,5 milionů korun, aktuálně za úrokovou sazbu 3,99 procenta. Spořitelna tak reaguje na situaci, kdy rostou ceny nemovitostí a zároveň existují limitující faktory ze strany ČNB, což znamená nárůst poptávky po nájemním a družstevním bydlení.

Česká spořitelna pak má pro ty, kteří dosud žádný byt nemají, produkt Prvobydlení, který nabízí možnost získat hypotéku až do výše 90 procent LTV. „Na základě doporučení České národní banky dodržujeme 15procentní limit u hypoték s 90procentní LTV již více než dva roky. Nicméně od zavedení dalších regulatorních doporučení ČNB v říjnu 2018 prudce stoupl počet klientů, kteří nemají dostatek vlastních prostředků na nákup bytu. Prvobydlení je proto určeno speciálně pro ty klienty, kteří zatím žádnou nemovitost nevlastní a chtějí financovat nákup prvního bytu,“ říká Radek Vachulka, manažer bydlení České spořitelny a dodává: „V rámci Prvobydlení mají klienti samozřejmě nárok na standardní úrokové sazby a fixace z našeho hypotečního ceníku.“

ČSOB mírnější podmínky pro přiznání hypotéky pro mladé lidi nepřipravila, ale v produktech Zelená hypotéka nebo Jasná hypotéka mohou získat slevy, které částečně rodinnému rozpočtu uleví. Podle tiskového mluvčího byl květen zatím nejsilnějším měsícem letoška, co se týká objemu sjednaných hypoték. „Nicméně vývoj poměru klientů do 36 let a nad 36 let je dlouhodobě relativně stabilní. Klienti se více uchylují k tomu, že si berou do úvěru spolužadatele, ručí i vícero nemovitostmi nebo se snaží vyrovnat své závazky na kontokorentech a ostatních půjčkách tak, aby byli schopni kritéria pro hypotéku splnit,“ doplnil Patrik Madle.

Mladí o hypotéky stojí

Také podle Štěpána Dlouhého z mBank mají mladí o hypotéky stále zájem. Potvrzuje však, že před získáním hypotéky potřebují hotovost nejen na dofinancování části kupní ceny, ale třeba i na zaplacení daně z nabytí nemovitosti. „Stoprocentní hypotéky už nejsou na trhu dostupné a mladí se tak někdy ocitají v kruhu výdajů za podnájem. Často jim do začátku musí pomoci rodina buď půjčením zdrojů, nebo zastavením další nemovitosti,“ vysvětlil.

Ochlazení trhu s úvěry, které letos nastalo, si všímá i Martin Moc z Raiffeisen stavební spořitelny. „Mladí o hypotéky zájem mají, i proto, že se ceny nájmů zvyšují a mnohdy jsou v té samé výši jak splátky hypoték. Problém ale nastává v té chvíli, kdy nemají dostatek vlastních úspor. Pokud žijí ve velkém městě, kde jsou dražší nemovitosti, a zároveň třeba zakládají rodinu, což jde ruku v ruce s vysokými náklady, tehdy pro ně získání hypotéky opravdu není jednoduché,“ uzavřel.