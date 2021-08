Jak funguje hypoteční kalkulačka a proč si dát záležet s výběrem pojištění domácnosti? | E15.cz

Pořízení bytu či domu je velkým krokem, který se ve většině případů neobejde bez nutnosti vyhledat si výhodný úvěr. Naštěstí existují portály, které vám to v mnohém usnadní. V článku najdete doporučení na praktickou hypoteční kalkulačku i několik dobrých rad, proč se zaměřit i na výběr toho správného pojištění domácnosti.

S výběrem hypotéky si dejte záležet

Mezi velké kroky v životě člověka rozhodně patří nákup nemovitosti. Je to z toho důvodu, že pro pořízení takto drahé věci většinou potřebujeme využít možnost hypotečního úvěru. A splatnost takové půjčky bývá mnohdy i v řádech desítek let. Je tak skutečně velmi důležité správně vybrat takový hypoteční úvěr, který nabídne co možná nejvýhodnější podmínky. Ale jak si jednotlivé hypotéky přehledně a rychle srovnat?

Praktické srovnání více nabídek na jednom místě

S porovnáním více nabídek na úvěr vám rozhodně pomůže jednoduché srovnání hypoték. Na jednom místě totiž najdete přehledně uspořádané aktuální nabídky od jednotlivých společností. Dokážete tak vzájemně porovnat nejenom nabízenou úrokovou sazbu, ale i případné další výhody, jako jsou odpuštění některých poplatků a podobně. Při výběru nejvhodnější hypotéky si nezapomeňte ověřit také reference a zkušenosti jiných lidí, díky kterým se dozvíte, jestli je jednání vybrané banky lidské a srozumitelné.

Pojištění domácnosti pro nečekané události

Jakmile budete mít hypotéku sjednanou, je dobré nezapomenout také na pojištění domácnosti. Jde o pojistku v případě, že se něco stane s vašimi domácími spotřebiči či jiným vybavením. Získáte tak finanční náhradu pro nápravu škody. Mít větší jistotu ve chvíli, kdy je na vaší nemovitosti bankovní zástava v podobě hypotéky, je vždycky dobrý nápad. Výběr nejvýhodnějšího pojištění opět snadno zvládnete díky srovnání jednotlivých nabídek.